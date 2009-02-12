تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با شانزدهم صفر سال 1430 هجری قمری و برابر است با دوازدهم فوریه سال 2009 میلادی.

- هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برگزاری چهار دیدار زیر آغاز می شود:

* برق شیراز - مقاومت سپاسی، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیراز

* پیکان قزوین - پیام مشهد، ساعت 15، ورزشگاه رجایی قزوین

* ملوان بندرانزلی - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه تختی انزلی

* استقلال اهواز - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

- رقابت‌های دوومیدانی بین المللی دهه فجر تهران از صبح امروز با برگزاری مسابقات بانوان در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب آغاز می شود.

- یازدهمین دوره رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا امروز و با برگزاری دیدار بین دو تیم فولاد سپاهان اصفهان و الاهلی قطر عربستان آغاز می شود.

- مرحله چهارم تور بین المللی لانکاوی امروز به مسافت 2/222 کیلومتر در مسیر دو شهر "ملیکا" به بندر "باروبانگا" با حضور رکابزنان ایران برگزار می شود.