  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۱۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و همچنین آغاز یازدهمین دوره رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با شانزدهم صفر سال 1430 هجری قمری و برابر است با دوازدهم فوریه سال 2009 میلادی.

- هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برگزاری چهار دیدار زیر آغاز می شود:
* برق شیراز - مقاومت سپاسی، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیراز
* پیکان قزوین - پیام مشهد، ساعت 15، ورزشگاه رجایی قزوین
* ملوان بندرانزلی - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه تختی انزلی
* استقلال اهواز - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

- رقابت‌های دوومیدانی بین المللی دهه فجر تهران از صبح امروز با برگزاری مسابقات بانوان در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب آغاز می شود.

- یازدهمین دوره رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا امروز و با برگزاری دیدار بین دو تیم فولاد سپاهان اصفهان و الاهلی قطر عربستان آغاز می شود.

- مرحله چهارم تور بین المللی لانکاوی امروز به مسافت 2/222 کیلومتر در مسیر دو شهر "ملیکا" به بندر "باروبانگا" با حضور رکابزنان ایران برگزار می شود.

کد مطلب 833282

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها