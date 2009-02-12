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۲۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۱۱

یک نظرسنجی جدید نشان داد:

مخالفت اکثر مردم چک با سپر موشکی آمریکا

مخالفت اکثر مردم چک با سپر موشکی آمریکا

بر اساس یک نظرسنجی جدید، دو سوم مردم جمهوری چک مخالف استقرار سپر موشکی آمریکا در خاک کشورشان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در این نظرسنجی که از سوی انستیتو CVVM در ماه ژانویه انجام و روز گذشته منتشر شد، 65 درصد با استقرار این سامانه مخالفت کردند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که اکثر مردم چک ( 72 درصد) بر این باورند که یک همه پرسی درباره استقرار این سامانه باید برگزار شود.

این در حالی است که طرفداران آن مخالف همه پرسی هستند.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود از این اقدام را به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

کد مطلب 833285

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