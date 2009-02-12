ایران برای اعراب تهدید نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب شب گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره در پاسخ به اظهاراتی که اخیرا علیه ایران ایراد شده است، گفت: اینکه برخی ایران را خطر بزرگی علیه کشورهای عربی به شمار می آورند و به مخاطره آمیز بودن اسرائیل توجه نمی کنند، تصوری نادرست است.

عمرو موسی همچنین درباره احتمال استعفایش از دبیرکلی اتحادیه عرب درپی بحران غزه گفت: در صورتی که اختلاف و چند دستگی بین کشورهای عربی باقی بماند، نمی توانم به مسئولیتم ادامه دهم.

وی افزود: وضعیت کشورهای عربی بسیار بد و ناگوار است و نزدیک است که به شکست بینجامد و اگر این وضعیت به پایان نرسد، دبیر کلی را در اختیار شخص دیگری قرار می دهم.

دبیرکل اتحادیه عرب در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره درباره امکان استعفای وی در ماه مارس گفت : منتظر برگزاری نشست وزیران خارجه عرب و سران عرب در ماه مارس است.

عمرو موسی درباره انتقادات شدیدی که علیه وی درباره نشست اقتصادی داووس وارد شد مبنی براینکه چرا وی بعد از آنکه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نشست را ترک کرد، دست به چنین اقدامی نزد، گفت: با احترام شدیدی که برای اقدام اردوغان قائلم ، باید بگویم که وی در اعتراض به وقت کمی که رئیس جلسه به وی برای گفتگو داد، دست به این اقدام زد.

دبیرکل اتحادیه عرب درعین حال با رد این موضوع که اقدام وی درحقیقت اهانت به نخست وزیر ترکیه قلمداد می شود، اظهار داشت: بالطبع من چاره ای نداشتم تا به ادعاهای شیمون پرز رئیس اسرائیل پاسخ دهم و از مواضع عربی حمایت کنم.

مطبوعات جهان عرب آن زمان در واکنش به اقدام اردوغان از دبیرکل اتحادیه عرب به علت ماندن در آن نشست به شدت انتقاد کردند و نخست وزیر ترکیه را غیرتمندتر از سران جهان عرب خواندند.