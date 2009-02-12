سارکوزی خواستار قاطعیت در گفتگوهای ایران و آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیکلا سارکوزی در یک کنفرانس خبری در کویت گفت: من بسیار امیدوارم که باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا این گفتگوها را با قاطعیت خاصی آغاز کند.

وی به این مسئله اشاره کرد که انتظار ندارد هیچ گفتگویی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه ژوئن انجام شود.

سارکوزی گفت: به نظر من کار عاقلانه این است که تا انجام این انتخابات منتظر ماند تا گفتگوها وارد یک مرحله جدید شود.

رئیس جمهوری فرانسه همچنین از گفتگوهای کشورش و کویت درباره فروش احتمالی 14 تا 28 فروند هواپیمای جنگنده رافال به کویت خبر داد.

اوباما دوشنبه شب بار دیگر به نیاز آمریکا برای همکاری با ایران و مذاکره با تهران تاکید کرد و گفت: اکنون در حال ارزیابی مجدد سیاست خارجی ایالات متحده در رابطه با ایران هستیم.

مقامات جمهوری اسلامی تغییر جزئی لحن آمریکا را به معنی تغییر رویکردهای ایالات متحده ندانسته و خواستار تغییر عملی در سیاستهای کاخ سفید شده اند.

