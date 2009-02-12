مشایی در گفتگو با مهر : کاوشهای باستانی در خلیج فارس نشان دهنده تمدن دیرین هخامنشی است

اسفندیار رحیم مشایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برنامه های سازمان میراث فرهنگی در جهت ارتقای نام خلیج فارس در سطح بین المللی بیان کرد: انجام هر کاری در استانهای جنوبی کشور نام خلیج فارس را بالا می برد و دولت برنامه های خاصی را در استانهای جنوبی دنبال می کند.

وی تصریح کرد: افزایش سرمایه گذاریهای ملی و بین المللی، توسعه گردشگری، افزایش سفرهای مردم و سفرهای بین المللی به هرمزگان و جزایر گام مثبتی در جهت اعتبار و بلندای نام خلیج فارس است.

به گفته وی اقدامات فرهنگی و تبلیغاتی در خلیج فارس چه با موضوعیت خلیج فارس باشد چه نباشد کمک به تکرار نام خلیج فارس در صحنه های مختلف بین المللی دارد یکی از برنامه های سازمان میراث فرهنگی نامگذاری روز هرمز و برگزاری جشنواره های گردشگری در هفته ای است که به نام هرمز در جهت حفظ و پاسداری از نام خلیج فارس است.

مشایی با اشاره به انجام کاوشهای باستانی در خلیج فارس بیان کرد: کاوشهای باستانی نشان دهنده تمدن دیرین هخامنشی و حاکمیت دیرپای ایرانیان در منطقه خلیج فارس است و نام فارس وجه تشبیه کاملا درستی است و حرفهای غیرعلمی و غیرواقعی که در مورد خلیج فارس از سوی سیاستهای استکباری دشمنان ایران انجام می شود وجه منطقی و اصولی ندارد.

وی در ادامه یادآور شد: هر یک از جزایر در خلیج فارس ظرفیتهای بزرگی در صنعت گردشگری دارد به نحوی که جزیره هرمز دارای ظرفیتهای بالقوه گردشگری است که در حال جذب سرمایه گذار و ایجاد مراکز گردشگری جهت جذب توریست هستیم همچنین برای جزایر ابوموسی، تنب کوچک و بزرگ هم در اینده برنامه های کاوش باستان شناسی خواهیم داشت.

ملاحظات زیست محیطی اجازه استفاده از جنگل حرا برای جذب گردشگر را نمی دهد

مشایی با اشاره به ظرفیتهایی مناسب جنگلهای حرا جهت ایجاد مراکز گردشگری و جذب توریست گفت: ملاحظات زیست محیطی محدودیت استفاده از ظرفیتهای گردشگری و سرمایه گذاری در جنگلهای حرا را ایجاد کرده است.

وی با اشاره به موقعیت استثنایی و ممتاز جنگلهای حرا در هرمزگان افزود: جنلگهای حرا از موقعیت ممتازی در بحث جذب توریست و گردشگر برخوردار است و نمونه مشابه آن در دنیا کم است و در کشور نیز وجود ندارد ولی ملاحظات زیست محیطی باعث ایجاد محدودیت برای سرمایه گذاری و ایجاد تاسیسات شده است.

وی به مهر خاطرنشان کرد: جنگلهای حرا به عنوان یک اثر طبیعی جهانی است که به آن به عنوان یک ظرفیت گردشگری و جذب توریست نگاه می کنیم و همکاریهای خوبی بین سازمان گردشگری و سازمان محیط زیست وجود دارد که قرار است با توجه به تمام ملاحظات زیست محیطی بتوانیم از ظرفیتهای بزرگ گردشگری طبیعی جنگلهای حرا استفاده کنیم.

مشایی در پایان اظهار داشت: مطالعات چگونگی استفاده از ظرفیتهای جنگلهای حرا در هرمزگان در دستور کار قرار گرفته است تا بتوانیم بیشترین استفاده گردشگری را از این منطقه گردشگری طبیعی ببریم.