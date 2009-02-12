هشدار رهبر معظم انقلاب درباره جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن علیه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشرآثار مقام معظم رهبری ، حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با تبریک پیروزی مردم غزه و مقاومت اسلامی در جنگ 22 روزه تأکید کردند: آنچه که در غزه روی داد حقیقتاً شبیه معجزه بود.

ایشان با تأکید براینکه پیروزی درجنگ غزه نتیجه لطف ونصرت الهی بود،افزودند: قضایای غزه در واقع دست قدرت پروردگار بود که به وسیله ایمان، عزم راسخ و جهاد نیروهای مقاومت و مردم غزه عینیت یافت.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: مردم غزه در این جنگ حقاً و انصافاً امتحان خوبی دادند و مسئولان و مدیران صحنه نیز با عملکرد خوب و مواضع متحد و قاطعانه خود، از این امتحان سربلند بیرون آمدند.

حضرت آیت الله خامنه ای نقش افکار عمومی دنیا را نیز در قضایای غزه بسیار مهم و تأثیرگذار خواندند و تأکید کردند: یکی از پیروزیهای بزرگ مقاومت اسلامی، جلب نظر افکار عمومی دنیا بود و با این موفقیت، تلاش دشمن برای حذف نام فلسطین از قاموس جهان و معرفی فلسطینی به عنوان یک عنصر متعرض، به شکست انجامید.

ایشان لزوم استمرار ارتباط با افکار عمومی را ضروری و مهم برشمردند و افزودند: بعد از پایان جنگ غزه، دشمن تلاش دارد تا از طریق جنگ روانی و تبلیغاتی بر افکار عمومی مردم غزه تأثیرگذاری و مقاومت اسلامی را مسئول رنج و محنت مردم معرفی کند که باید با آن مقابله شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر آغاز افول روزافزون رژیم صهیونیستی خاطرنشان کردند: امریکا و اروپا برای سلطه خود بر منطقه خاورمیانه، رژیم صهیونیستی را به وجود آوردند اما اکنون بعد از شصت سال، کار این رژیم به جایی رسیده است که برای حفظ آن، می خواهند از اروپا و امریکا کشتی جنگی بیاورند و در سواحل این رژیم مستقر کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای حضور عنصر دین و اسلام را عامل اصلی آغاز موج موفقیت ها و پیروزیهای مردم فلسطین دانستند و با اشاره به قضایای مربوط به جنگ غزه و بعد از آن، خاطرنشان کردند: این جنگ و تحولات مربوط به آن حقیقتاً جنگ فرقان و آشکار کننده جبهه حق و باطل بود و چهره منافقین را به خوبی مشخص کرد.

ایشان با تأکید بر اینکه استحکام در مواضع سیاسی تثبیت کننده پیروزی در صحنه نظامی است، افزودند: در صحنه سیاسی نباید تسلیم شرایط و خواست های دشمن شد بلکه باید با اتکاء به قدرت خود، طرف مقابل را همانند صحنه نظامی، وادار به تسلیم کرد.

رهبر انقلاب اسلامی در پایان ضمن اظهار امیدواری برای آزادی کامل سرزمین فلسطین خاطرنشان کردند: اکنون که نشانه های وعده الهی آشکار شده است، اعتقاد قطعی و یقینی ما این است که اگر این مسیر ادامه یابد، پیروزی نهایی در آینده نه چندان دور محقق خواهد شد.

در این دیدار آقای رمضان عبدالله دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین با ارائه گزارش مبسوطی از جنگ غزه و تحولات مربوط به آن، خطاب به رهبر انقلاب گفت: من به نمایندگی از ملت فلسطین و نیروهای مقاومت از حمایتهای همه جانبه جنابعالی و ملت بزرگ ایران قدردانی و تشکر می کنم و پیروزی جنگ غزه در واقع پیروزی ملت ایران است.

وی افزود: دشمن صهیونیستی با وجود تمام بررسی هایی که از نقاط ضعف خود در جنگ 33 روزه لبنان کرده و تجاربی که اندوخته بود، نتوانست در جنگ غزه به اهداف خود برسد.

دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین تنها دستاورد رژیم صهیونیستی در جنگ غزه را کشتار زنان و کودکان دانست و تأکید کرد: پیروزی در جنگ غزه ثابت کرد، رژیم صهیونیستی دیگر آن رژیمی نیست که در جنگ شش روزه ارتشهای عربی را شکست داد و اکنون دوران افول و سیر نزولی رژیم صهیونیستی آغاز شده است.

رمضان عبدالله افزود: دشمن صهیونیستی و حامیان او تصور می کردند غزه ضعیف ترین حلقه مقاومت اسلامی در منطقه است ولی شکست رژیم صهیونیستی دراین جنگ با وجود نابرابری های بسیار نظامی، یک تحول راهبردی بزرگ در منطقه و نوید بخش پیروزی نهایی در فلسطین است.

وی عنصر ایمان و جهاد، و ایدئولوژی اسلامی را، عامل اصلی توانایی و قدرت نیروهای مقاومت برشمرد و خاطرنشان کرد: دشمن صهیونیستی و حامیان او بعد از شکست در صحنه نظامی، بدنبال جبران آن شکست در صحنه سیاسی هستند اما گروههای مقاومت فلسطین با وحدت کامل، و استحکام مواضع، در صحنه سیاسی نیز دشمن را وادار به عقب نشینی خواهند کرد.