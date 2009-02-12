به گزارش خبرنگار مهر در مشهد مسعود بهرامی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: پیش از انقلاب اسلامی بخش صنعت وابسته به شرکت‌های خارجی بود و خودروسازان از نشان‌های تجاری و نشان کشورهای دیگر به عنوان تحت لیسانس استفاده می‌کردند.

معاون بازاریابی و فروش ایران‌خوردو دیزل با بیان اینکه صنعت خودروهای سنگین نیز به طور مستقل فعال نبود، تصریح کرد: در حال حاضر و به همت متخصصان داخلی با برند ملی حدود 20 هزار دستگاه انواع اتوبوس در کشور تولید می شود.

بهرامی با اشاره به اینکه گردش نقدینگی در این شرکت حدود 1000 میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: طی 10 سال اخیر حدود 125 هزار دستگاه انواع خودرو‌های سنگین و تجاری در این شرکت تولید شده است.

وی با اشاره به تولید 300 هزار دستگاه در طول 30 سال بعد از انقلاب ادامه داد: از این تعداد‌ نیمی از آنها را طی 10 سال اخیر و 50 درصد دیگر طی 20 سال بعد از انقلاب تولید شده اند.

معاون بازاریابی و فروش ایران‌خوردو دیزل با اشاره به 100 میلیارد تومان صادرات در سال گذشته گفت: تاکنون به کشورهای عربی و به‌ویژه عراق صادرات داشته ایم ضمن اینکه بازاری را در آفریقا نیز ایجاد کردیم.

بهرامی با بیان اینکه در حال حاضر شش هزار نفر کارگر در این شرکت مشغول به کار هستند، خاطرنشان کرد: حدود 15 هزار نفر با شرکت ایران‌خودرو به طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند.