بازدید وزیر علوم از حوزه کنکور کارشناسی ارشد/ زمان اعلام نتایج اولیه

به گزارش خبرنگار مهر، در آزمون کارشناسی ارشد 673 هزار نفر تقاضانامه الکترونیکی را تکمیل کرده اند این آزمون از صبح روز گذشته با حضور 140 هزار و 363 داوطلب که از این تعداد 62 هزار و 880 نفر زن و 77 هزار و 483 نفر مرد بودند آغاز شد.

عصر روز گذشته نیز 126 هزار و 778 نفر از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 88 با یکدیگر به رقابت پرداختند.

کلید اولیه سئوالات کنکور کارشناسی ارشد یک هفته پس از آزمون بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می­ گیرد و داوطلبان 15 روز مهلت دارند تا اعتراضات خود را در مورد سئوالات هر آزمون به سازمان سنجش اعلام کنند.

نتایج اولیه و نحوه انتخاب رشته داوطلبان مجاز در هفته اول خرداد اعلام می ­شود.