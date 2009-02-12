رایزنی تلفنی رهبران آمریکا و پاکستان درباره مشکلات منطقه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که آمریکا در حال تجدیدنظر در راهبرد خود در پاکستان و افغانستان است، باراک اوباما و آصف علی زرداری درباره همکاری در مبارزه علیه تروریسم به گفتگو پرداختند.

اوباما و زرداری در اولین گفتگوی تلفنی خود درباره فعالیت بیشتر برای حل مشکلات منطقه تاکید کردند.

آنان خاطرنشان کردند که یک راهبرد مشترک برای برقراری صلح و امنیت در منطقه ضروری است.

این گفتگو در حالی صورت گرفت که حملات موشکی غیرقانونی آمریکا به شمال پاکستان همچنان ادامه دارد و تاکنون دهها نفر از افراد غیرنظامی جان خود را در این حملات از دست داده اند.

آمریکا خواستار برخورد جدی تر پاکستان با قبایل حامی طالبان در این کشور است، اما اسلام آباد حملات آمریکا را عامل تقویت این گروه در خاک خود و تحریک مردم می داند.