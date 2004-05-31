تشييع پيكرغياث الدين صحنه بازيكن سابق تيم ملي واليبال

به گزارش خبرنگار" مهر" پيكرشادروان غياث الدين صحنه بازيكن سابق تيم ملي درآق قلا به خاك سپرده شد. درآييني كه به همين منظوربرگزارشد، چهره هاي سرشناس واليبال استانهاي گلستان ومازندران ومردم سوگوارآق قلا گنبد حضورداشتند. ابتدا جنازه مرحوم صحنه را به منزلش بردند وسپس درمزارحاج آقا واقع در30 كيلومتري آق قلا دفن كردند.

هيات واليبال استان گلستان بااعلام شماره حسابي ازتمامي جامعه واليبال ومردم درخواست كرد كه كمكهاي نقدي خود را به حساب 20967 بانك ملي شعبه دارايي شهرستان گرگان متعلق به ستاد جمع آوري كمكهاي مردمي هيات واليبال گلستان واريزكنند.