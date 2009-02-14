کمیته امداد برای خانواده های نیازمند حامی مالی پیدا می کند

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: مجمع حامیان سلامت نهاد خانواده به منظور حمایت از اقشار نیازمند در بخشهای بهداشت و درمان، رفع نیازهای فرهنگی، احداث مسکن، ایجاد خودکفایی و اشتغال پایدار و ... تشکیل می شود و به عنوان حامی از مددجویان حمایت خواهد کرد.

بر اساس آمار کمیته امداد در حال حاضر چهار میلیون و 500 هزار نفر در سراسر کشور به عنوان مددجو تحت پوشش کمیته امداد هستند که حدود 120هزار نفر آنان در استان تهران زندگی می کنند.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد در ادامه افزود: همزمان با 22 اسفند ماه در روز جشن نیکوکاری افراد خیر می توانند برای حمایت از اقشار نیازمند تحت پوشش کمیته امداد به پایگاههای این نهاد در سراسرکشور مراجعه کنند و در قالب مجمع حامیان سلامت فعالیت خود را آغاز کنند.

بر اساس طرح تشکیل مجمع حامیان سلامت برخی صنوف و مشاغل مانند پزشکان، تجار، کارخانه ‌داران، مهندسان و... در این طرح شرکت کرده و بخشی از درآمدهای خود را به نیازمندان اختصاص می‌دهند و با این اقدام به ترویج سنتهای اسلا‌می‌و انفاق و نیکوکاری کمک خواهیم کرد.

ستاری با اشاره به اینکه با تشکیل مجمع حامیان سلامت خانواده های نیازمند به طور مستقیم با مردم در ارتباط خواهند بود گفت: با توجه به نیاز خانواده ها و همچنین بدلیل وجود آسیبهایی اجتماعی و اینکه این اقشار بیشتر در معرض آسیب هستند به همین علت با اجرایی شدن این طرح بسیاری از مشکلات خانواده های تخت پوشش برطرف خواهد شد.