تلاش دادگاه جنایی بین المللی برای صدور حکم دستگیری البشیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، مقام های سازمان ملل اعلام کردند که تصمیم برای صدور این حکم به اطلاع بان کی مون دبیرکل سازمان ملل رسیده و انتظار می رود تا طی چند روز آتی در این دادگاه اعلام شود.

این نخستین بار است که این دادگاه رئیس جمهوری در حال خدمت کشوری را تحت تعقیب قرار می دهد.

دادگاه جنایات بین المللی رئیس جمهوری سودان را متهم کرده است که وی در دارفور دست به نسل کشی زده است اما ناظران بر این باورند که چنین اتهامی علیه رئیس جمهوری سودان می تواند چشم انداز حل بحران دارفور را پیچیده تر کند.