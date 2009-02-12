مجتمع مسکونی فرهنیگان خوی اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی خان محمدی ظهر امروز در جریان بازدید از طرح های عمرانی در دست احداث شهرستان خوی اظهار داشت: در حال حاضر این طرح از 95 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و تا چند ماه آینده کار ساخت آن به پایان خواهد رسید و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از پیشرفت 65 درصدی مرحله دوم این طرح هم خبر داد و اضافه کرد: کار ساخت مرحله دوم این طرح هم بلافاصله پس از مرحله نخست آن به پایان برسد.

وی تعداد واحد های این مجتمع را 320 واحد عنوان و بیان داشت: زیر بنای هر واحد 85 متر مربع و زیر بنای کل مجموعه 42 هزار متر مربع است.

رئیس سازمان مسکن و شهر سازی آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه مرحله سوم و چهارم طرح مسکن فرهنگیان خوی هم اکنون آغاز شده است، گفت: در این مرحله 189 واحد مسکونی با زیر بنای 23 هزار متر مربع احداث می شود که هم اکنون این واحد ها از پیشرفت 15 درصدی برخوردار هستند.

بیمارستان 160 تختخوابی خوی 54 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

رئیس سازمان مسکن و شهر سازی آذربایجان غربی در بازدید از روند اجرای این طرح هم گفت: در صورت ادامه این روند بهره برداری از این بیمارستان بزودی امکان پذیر خواهد شد.

خان محمدی با اشاره به اینکه اعتبار مصوب این طرح در سال گذشته 15 میلیارد ریال بوده است تصریح کرد: در سال جاری اعتبار این طرح با 57 درصد افزایش به 34 میلیارد ریال رسیده است.

وی افزود: جراحی کودکان، زنان زایمان، بستری، خدمات و مراقبت از بیمار، خدمات درمانی، تشخیص، اداری و پشتیبانی بخشهای مختلف این بیمارستان را شامل می شود که با بهره برداری از آن مردم خوی می توانند از مزایای خدمات بهداشتی درمانی این بیمارستان بهره برداری شوند.