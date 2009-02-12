به گزارش خبرگزاری مهر ، متن حکم به این شرح است.

بسم الله الرحمن الرحیم



جناب مستطاب حجة‌‌الاسلام آقای حاج شیخ اسدالله ایمانی دامت افاضاته

اکنون که جنـاب حجـةالاســلام والمسلمین آقای حاج شیخ محیی الدین حائری پس از سالها حضور پر ثمر در جایگاه امامت جمعه شیراز اصرار بر کناره گیری از آن نموده اند با قدردانی از خدمات آن عالم فرزانه جنابعالی را که بحمدالله آراسته به زیور علم و عمل و برخوردار از فکر روشن و زبان گویا می باشید به امامت جمعه شیراز و نمایندگی در استان فارس منصوب می کنم.

شهر شیراز در شمار نگینهای درخشان این سرزمین پر افتخار است. مردم عزیز آن سامان همواره در گذشته و حال با دین و دانش و هنر و اخلاق شناخته شده و به میزبانی و ارادت به امامزادگان اهل بیت علیهم السلام سرافراز و سربلند بوده اند و در دوران سی ساله نیز از همه آزمونهای دشوار و پرتلاش با افتخار و موفقیت عبور کرده اند. امید است حضور جنابعالی در پایگاه بلند امامت جمعه آن شهر محبوب بر توفیقات آن مردم عزیز و اعتلای معنوی آنان بیفزاید.



والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

سیدعلی خامنه ای

23 / بهمن / 1387