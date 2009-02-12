رزمایش نظامی بسیجیان شهرستان دشتی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، فرمانده سپاه امام صادق بوشهر در آیین آغاز این رزمایش اظهار داشت: شهرستان دشتی در طول دفاع مقدس نقش بسزایی داشته و هم در زمین و هم در دریا شهدای گرانقدری تقدیم انقلاب کرده است.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش نیروهای بسیجی شهرستان دشتی تصریح کرد: این رزمایش با هدف آمادگی توان رزمی نیروهای بسیجی برگزار می‌شود و مرور تمرینات تاکتیکی، امداد و بهداشت، آموزش رزم شبانه و سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین از برنامه‌های این رزمایش است.

فرمانده سپاه امام صادق بوشهر تعداد رزمایش‌های برگزار شده در سال جاری را 80 رزمایش با حضور صدهزار نیروی بسیجی عنوان کرد و افزود: یک سوم جمعیت استان بوشهر عضو بسیج هستند.

جمهیری در ارتباط با اشتغال نیروهای بسیجی نیز اظهار داشت: مشکل اشتغال بحثی جهانی است، هرچند استان بوشهر به واسطه مجموعه‌های صنعتی از معضل بیکاری کمتری برخوردار است، اما با توجه به مصوبات سفر رئیس جمهوری که 50 درصد از نیروهای شرکت نفت و گاز باید بومی باشند، چنانچه این مصوبه اجرا شود مشکل بسیاری از جوانان بسیجی حل خواهد شد.