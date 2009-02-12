طرح "سرباز تعاون یار" در سطح کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار محمدجواد زاده کمند ظهر امروز در نشستی خبری در شیراز افزود: با توجه به اینکه این طرح طی چند روز گذشته تصویب و ابلاغ شده در آینده ای نزدیک جزئیات آن اطلاع رسانی می شود و بر اساس آن برخی از سربازان وظیفه در حوزه تعاون مشغول به خدمت خواهند شد.

وی تصریح کرد: امروز ما علاوه بر عرصه دفاع و امنیت در بخشهای متعدد دیگری در حوزه فعالیت سربازان مشارکت داریم که می توان به بخش تحقیق و پژوهش اشاره کرد.

رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا در این رابطه اظهار داشت: بر این اساس در حال حاضر یکهزار و 200 سرباز وظیفه نخبه در سطح کشور در حوزه تحقیق و پژوهش مشغول به فعالیت بوده که با اجرای پروژهای تحقیقاتی کارت پایان خدمت دریافت می کنند.

سردار زاده کمند همچنین متذکر شد: علاوه بر حوزه تحقیق و پژوهش در سایر بخشها نظیر تدریس در دانشگاهها، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان و... نیز سربازان وظیفه مشغول به خدمت هستند به گونه ای که در حال حاضر 110 سازمان و وزارتخانه در همین مباحث از سربازان وظیفه بهره می برند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی از اقدامات و طرحهایی که طی مدت اخیر از سوی این سازمان طراحی و اجرا شده گفت: طی این مدت بحث رسیدگی الکترونیکی به درخواست متقاضیان مشمول به خدمت را از طریق دفاتر پلیس +10 پیگیری کردیم که بر این اساس متقاضیان به جای مراجعه به مراکز پستی می توانند درخواستهای خود را به دفاتر پلیس + 10 ارائه کرده تا در اسرع وقت نسبت به رسیدگی به اعزام آنها اقدام شود.

رئیس نظام وظیفه عمومی ناجا با اشاره به اینکه با اجرای کامل این طرح زمان رسیدگی به درخواستهای اعزام مشمولان به خدمت به میزان قابل توجه ای کاهش می یابد عنوان کرد: بر این اساس افرادی که درخواست اعزام خود را از طریق دفاتر پلیس+ 10 ارائه می کنند مراحل رسیدگی به پرونده آنها 15 تا 30 روز زودتر متقاضیانی که به پست مراجعه می کنند انجام می شود.

سردار زاده کمند یادآور شد: از امسال متقاضیان مراکز استانها و از سال آینده متقاضیان سایر شهرهای کشور می توانند با مراجعه به مراکز پلیس + 10 مراحل درخواست خود را ارائه دهند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص شرایط و نحوه ادامه تحصیل در خارج از کشور نیز متذکر شد: نحوه ادامه تحصیل تحت شرایطی برای افرادی که قصد تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را دارند امکانپذیر است اما آن دسته از افرادی که در خارج از کشور دیپلم خود را دریافت کرده با شرایط خاص می توانند در مقطع کارشناسی نیز در خارج از کشور به ادامه تحصیل بپردازند.

رئیس نظام وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه طی مدت اخیر بحثهایی در خصوص پذیرش در دانشگاه بدون کنکور مطرح شده است که مشمولان باید به قوانین نظام وظیفه در این حوزه نیز توجه داشته باشند افزود: باید در نظر داشت که مشمولانی که غیر غائب هستند و قصد ادامه تحصیل را دارند فقط به شرط شرکت در آزمون کنکور و پذیرفته شدن در آزمون می توانند در دانشگاهها ادامه تحصیل دهند و ادامه تحصیلات بدون کنکور فقط برای افراد خاص نظیر ممتازین، رتبه های برتر جشنوارها و المپیادهای علمی و... امکانپذیر است.

سردار زاده کمند در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوالی در مورد مسائل مطرح شده مبنی بر کاهش مدت خدمت سربازی نیز

یادآور شد: براساس مصوبات موجود مدت خدمت سربازی از 20 ماه در مناطق عادی به 18 ماه و در مناطق بد آب و هوا و عملیاتی نیز به ترتیب به 17 و 16ماه کاهش یافته و بر اساس این برنامه هیچگونه طرح کاهش خدمت سربازی دیگری در دستور کار نیست.

خودمعرفی مشمولان 50 درصد افزایش یافته است

وی در ادامه این نشست خبری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه خوشایندسازی خدمت سربازی و افزایش تقاضای مشمولین نیز بیان کرد: طی دو سال اخیر بحث افزایش حقوق 36 درصدی سربازان افسر و 146 درصدی سربازان عادی در دستور پیگیری قرار گرفته و به دنبال دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه اعمال محدودیتهای قانونی برای مشمولین غائب امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مشمولان غائب خودمعرف 50 درصد افزایش یافته است.

سردار زاده کمند اضافه کرد: بر همین اساس طبق آمارهای موجود 98 درصد از مشمولانی که به خدمت اعزام می شوند به صورت خودمعرف اقدام کرده اند و امیدواریم با اجرای کامل طرح خوشایند سازی خدمت این آمارها نیز افزایش یابد.

رئیس نظام وظیفه عمومی ناجا در پاسخ به سئوال دیگری در مورد خرید خدمت سربازی نیز عنوان کرد: با توجه به اینکه طرح خرید خدمت سربازی بنا به علل مختلفی تجربه ای ناموفق محسوب می شود، این امر به هیچ عنوان در دستور کار نیست.

سردار زاده کمند ضمن تشریح دلایل عدم اجرای این طرح گفت: خرید خدمت خود موجب گسترش بی عدالتی در جامعه می شد ضمن اینکه قداست خدمت سربازی نیز با پرداخت قیمتهای اندک از بین می رفت و از طرف دیگر موجب تضعیف روحیه افرادی می شد که بنا به علل مختلف نمی توانستند از طرح خرید خدمت استفاده کنند.

وی تاکید کرد: اما در عین حال طرح خرید خدمت در خارج از کشور با شرایط و ضوابط خاصی امکانپذیر است به گونه ای که بر اساس قوانین، فرد متقاضی اگر قبل از سال 82 از کشور خارج شده باشد و دو سال نیز اقامت داشت تحت شرایطی مجاز به خرید خدمت است.

به گزارش مهر ، رئیس نظام وظیفه عمومی ناجا با اشاره به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به سربازان نیز بیان کرد: آموزش فنی و حرفه ای به سربازان با همکاری بین نیروهای مسلح و سازمان آموزش فنی و حرفه ای در جریان است به گونه ای که مقرر شده برای سال 87 سه هزار نفر تحت پوشش این آموزشها قرار گیرند.

سردار زاده کمند با اشاره به آخرین تغییراتی که در حوزه قوانین نظام وظیفه و خدمت سربازی در حال بررسی در مجلس است نیز بیان کرد: طی این مدت تلاش بسیار خوبی در مجموعه نیروهای مسلح و مجلس برای قوانین نظام وظیفه و سربازی صورت گرفته که رویکردهایی نظیر خوشایندسازی خدمت، ارتقای شأن و منزلت خدمت سربازی، توانمند سازی سربازان، ساماندهی معافیتهای پزشکی و کفالت و... را دنبال می کند.

وی تاکید کرد: با تصویب این پیشنهادات در صحن علنی مجلس، اقداماتی نظیر تامین معاش خانواده های کم بضاعت سربازان، تامین خود سربازان به گونه ای که نیازمند به کمک مالی خانواده های خود نباشند، پیش بینی پاداش سربازان پس از پایان خدمت، بیمه بیکاری سربازان پس از اتمام سربازی در صورت امکان تا یکسال، دریافت تسهیلات و مزایای ماموریت و...صورت خواهد گرفت.