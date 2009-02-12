تأثیر مفاهیم عرفانی در انقلاب اسلامی بررسی شد

به گزارش خبرگزا ری مهر، در این همایش، دکتر شیخ عبدالسلام راجح نماینده مجلس و استاد دانشگاه و حجه‌الاسلام دکتر شیخ نبیل حلباوی امام جمعه آستان حضرت رقیه(س) و استاد دانشگاه پیرامون موضوع نشست سخنرانی کردند.

در ابتدا مدیر مرکز در خصوص انقلاب اسلامی و دستاوردهای سی ساله آن و تاثیرات عرفانی و معنوی آن بر منطقه و جهان توضیحاتی را ارائه نمود.

سپس دکتر دکتر شیخ عبدالسلام راجح نماینده مجلس و استاد دانشگاه با مقدمه ای از سیر آغاز و شکل گیری نهضت توسط امام خمینی(ره) که همراه با مهاجرت ایشان بود و تقارن و مقایسه آن با هجرت رسول اعظم (ص) ، با ذکر آیه شریفه :« وَمَنْ یُهاجِرْ فِی سَبِیلِ اللهِ یَجِدْ فِی الأَرْضِ مُراغَماً کَثِیراً وَسَعَةً وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَکانَ اللهُ غَفُوراً رَحِیماً» و چندین آیه دیگر با این مضامین، افزود :در واقع این آیات بطور آشکار تعبیر کننده نهضت امام خمینی(ره) هستند.

دکتر عبدالسلام راجح در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به این موضوع که انقلاب اسلامی ایران توازن قدرت بین المللی جدیدی را باعث گردید ، گفت: اکنون و پس از سی سال از عمر انقلاب، دیگر چیزی بنام جهان دو قطبی و تک محوری وجود ندارد و از برکت این انقلاب قدرت های جهانی برای تمامی نیروها و قدرت های موجود در جهان حساب باز کرده و دیگر قادر به حاشا کردن آنان نیستند.

حجه‌الاسلام دکتر شیخ نبیل حلباوی امام جمعه مرقد حضرت رقیه(س) و استاد فلسفه دانشگاه دمشق سخنان خود را پیرامون مفهوم عرفان در اسلام آغاز نمود و اظهار داشت: انتقال از مرحله شناخت و معرفت به مرحله عرفان باید از راه فعال سازی و مشارکت دادن وسایل و ابزار ارتباطی و پیوند با خداوند سبحان باشد. این رابطه باید بر آمده از منبع حقیقت و حقانیت باشد که همانا ذات مطلق الله است؛ باید در این راه حتما تفاوت میان تصوف و عرفان را درک نماییم تا به انحراف و بیراهه کشیده نشویم، با توجه به تعالیم اسلامی و آیات شریفه قرآنی همچون (وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ) به این نکته پی خواهیم برد که پیامبران آمدند تا مفاهیم معرفتی و شناختی انسانها را تقویت نمایند و به آنها مفاهیم والای الهی را منتقل نمایند که چنین امری در دوره های مختلف و پس از پیامبران و اولیاء بر دوش صالحانی چون امام خمینی (ره) تداوم پیدا نمود.

وی با اشاره به انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی(ره) را فردی دارای ویژگی‌های فراگیر، فقیه، فیلسوف، با مکارم اخلاقی والا، سیاستمدار، رهبر، عابد و زاهد خواند و گفت: این مرد بزرگ، عرفان صحیح و عمیق خود را از قرآن کریم و سنت شریف پیامبر اعظم(ص) فرا گرفت و سیر و سلوک آن حضرت و ویژگی های معنوی و روحانی خود را از مکتب اهل البیت (ع) اتخاذ نمود.

دکتر حلباوی در خاتمه سخنان خود به شرح نمونه‌هایی از ویژگی های عرفانی امام (ره) و تأثیر آن بر روند رشد و توسعه سریع جمهوری اسلامی ایران و همچنین پایداری این کشور در برابر دسیسه های استکبار جهانی پرداخت.