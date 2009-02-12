رفع عقب ماندگی آذربایجان غربی در شاخصهای آموزشی نیازمند توجه است

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، موید حسینی صدر ظهر امروز در مراسم کلنگ زنی اردوگاه فرهنگی تربیتی شمس تبریزی افزود: در این راستا متاسفانه تعداد مدارس شبانه روزی در آذربایجان غربی قابل قبول نیست.



وی ادامه داد: احداث این اردوگاه گام موثری در راستای افزایش تعداد مدارس شبانه روزی و مراکز فرهنگی تربیتی در سطح استان است.

مدیر آموزش و پرورش خوی نیز این مراسم گفت: این اردوگاه به نام شمس تبریزی در زمینی به مساحت پنج هکتار ساخته می شود.

علی مددلو با اعلام اینکه برای آغاز عملیات اجرایی فاز اول این اردوگاه فرهنگی تربیتی با پیمانکار عقد قرار داد شده است، بیان داشت: برای اتمام فاز اول این اردوگاه دو هزار و 600 میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است.

وی گفت: با آغاز بهره برداری از اردوگاه شمس تبریزی خوی 500 الی یک هزار دانش آموز در این اردوگاه مشغول تحصیل خواهند شد.

بعد از این مراسم رئیس سازمان آموزش و پرورش از دانشکده فنی دخترانه خوی بازدید و قول مساعدت در زمینه افزایش پرسنل این آموزشکده داد.