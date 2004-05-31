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۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۸:۴۲

سرمربي فولاد اوايل تيرماه معرفي مي شود

مربيان تيم فولاد خوزستان به جهت نامشخص بودن برنامه بازيهاي جام حذفي، تمرينات اين تيم راموقتا تعطيل كردند.

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فولاد خوزستان پس ازپيروزي 2 برصفردرديداررفت مقابل سپاهان درچارچوب رقابتهاي جام حذفي، ازروزشنبه تمرينات خود را زيرنظرنناد نيكوليچ دنبال كرده بود، اما مسوولين اين تيم بدليل وضعيت نامشخص بازيهاي جام حذفي بطورموقت تمرينات خود را تعطيل كردند.
يكي ازنزديكان باشگاه فولاد خوزستان با تاييد اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: تمرينات تيم فولاد تا روزشنبه آينده تعطيل شده و بازيكنان چند روزي به استراحت خواهند پرداخت.
وي افزود: درصورتيكه برنامه بازيهاي جام حذفي بازهم با تاخيرهمراه باشد، اين استراحت طولاني ترخواهد شد تا بازيكنان بعد از يك فصل مسابقات سنگين ليگ برتر، با استراحتي نسبتا مطلوب خود را براي فصل آينده آماده كنند.
وي درباره انتخاب سرمربي جديد فولاد اظهارداشت: مسوولان فولاد همچنان درحال بررسي گزينه هاي مناسب هستند وآنچه مسلم است سرمربي تيم تا اوايل تيرماه معرفي خواهد شد.

کد مطلب 83339

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