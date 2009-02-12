52 درصد مصوبات سفر دوم دولت در گلستان اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده ظهر پنجشنبه در گردهمایی ائمه جماعات استان افزود: این درحالی است که 90 مصوبه از مجموع 139 مصوبه و 17 توافق در دست اقدام و اجرا است.

وی اظهار داشت: نقشه برداری فاز اول پروژه راه آهن گرگان - مشهد انجام شده و در کمیسیون ماده 32 تائید شده و مرحله دوم مطالعات این طرح نیز تا پایان شهریور ماه پایان می یابد.

محمودزاده در ادامه اظهار داشت: آگاهی، آموزش و آمادگی سه رکن مهم نمازجمعه بوده که مردم را برای حضور در صحنه های اجتماعی و دفاع مقدس تشویق کرده است.

استاندار گلستان بیان داشت: میزان اعتبارات مساجد نیز از سه میلیارد ریال در سال 86 به 20 میلیارد ریال در سالجاری رشد یافته که این امر نشان از توجه به مساجد است.

وی از مساجد و مصلی ها به عنوان سنگر اول انقلاب یاد کرد و افزود: نماز جمعه هدیه ای انقلاب به مردم و هدیه ای است که باعث رشد، تعالی و ترقی مردم کشور می شود.

وی عنوان کرد: نمازجمعه به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی و به عنوان یکی از نعمات الهی محسوب می شود و باید فرهنگ نماز جمعه در جامعه ترویج یابد.



نماز جمعه و فرهنگ عمومی از موضوعات برگزاری این نشست بوده است.