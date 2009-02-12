بخش کشاورزی برای افزایش صادرات غیرنفتی نیازمند تقویت است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک سید احمد لطفی ظهر امروز در بازدید از سازمان بازرگانی، برنامه ریزی جهت رشد صادرات غیر نفتی به ویژه در بخش کشاورزی را مهم ارزیابی کرد و افزود: استان مرکزی در همه زمینه ها برای صادرات مزیت دارد اما لازم است بخش کشاورزی در این زمینه تقویت شود.

وی پیگیری موضوع خوشه های صادرات گرا، تجلیل از صادر کنندگان نمونه، تهیه و تدوین توانمندیهای صادراتی استان و ارسال به کشورهای مختلف و کمک به ایجاد پایانه گل و گیاه محلات جهت صادرات این کالا را از مهمترین کارهای صورت گرفته برای توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد.

وی وظیفه همه مسئولین را خدمت بدون منت دانست و اظهار داشت: باید مسیری را طی کنیم تا بتوانیم پاسخ مردم را درست و بجا بدهیم و مشکلات آنها را حتی المقدور حل کنیم.

لطفی تغییر در رویکرد سازمان به سوی برنامه محور بودن را یک رویکرد اساسی دانست و افزود: برنامه ریزی صورت گرفته در بخشهای مختلف سازمان در جهت اصلاح زیر ساختها، شناسایی مشکلات و موانع یک کار مفید و قابل تحسین است.

وی با اشاره به اینکه باید مشکلات اقشار آسیب پذیر مورد رسیدگی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: همانطور که در برنامه ریزی سازمان برای تامین میوه شب عید چاره اندیشی شده است باید برای خرید اقلام ضروری اقشار آسیب پذیر نیز فکری جدی صورت گیرد که برگزاری نمایشگاه عرضه فصلی بهاره کار بسیار خوبی در این راستا است.

رئیس مجمع امور صنفی اراک ارتباط مجمع با سازمان بازرگانی را ارتباطی موثر و دوسویه دانست و گفت: در حال حاضر بهترین تعامل میان مجامع و سازمان بازرگانی برقرار است و در همه کارهایی که منجر به تنظیم بازار می شود با همکاری سازمان بازرگانی برنامه ریزی نموده و حضور موثر و جدی داریم.

علی محصولی با اشاره به واگذاری موضوع بازرسی و نظارت به اصناف اظهار داشت: درگیر شدن در کار اجرا سازمان را از برنامه ریزی مناسب باز می دارد از این رو با هماهنگی کامل که با مجامعه امور صنفی داشتیم برای اولین بار در کشور و در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44، در استان مرکزی موضوع بازرسی به مجامع واگذار شده که این نشانه اعتماد دولت و سازمان بازرگانی و توانایی بخش خصوصی است.

وی تصریح کرد: با این کار کارشناسان زبده معاونت بازرسی با رصد بازار و شناخت مسائل و مشکلات، توان کارشناسی خود را روی واحدهای تولیدی متمرکز خواهند کرد تا تحلیل واقعی تری از بازار بتوانند ارائه دهند.