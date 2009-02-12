کسری بودجه وزارت بهداشت در سال آینده بیشتر از امسال است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد امیرحسین قاضی زاده، ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل دفتر مجمع نمایندگان استان افزود: اعتبارات حوزه سلامت در سال آینده افزایش قابل توجهی نداشته است.

نماینده کمیسیون بهداشت مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه 88 با بیان اینکه این کمیسیون توان تغییرات بیشتر در بودجه سال آینده را ندارد، تصریح کرد: در تلاش هستیم که فقط با تغییرات کوچکی تا حدی برای اجرای برنامه‌های سلامت در سال آینده کمک کنیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: طرح پایلوت یکسان سازی تعرفه بیمارستان‌های دولتی و خصوصی سال آینده برای 5 تا 8 بیمارستان اجرایی می‌شود.

قاضی زاده افزود: از پیشنهادهای کمیسیون تلفیق این است که نحوه اداره برخی بیمارستان‌های دولتی که وضعیت بهتری دارند تغییر کند، به این ترتیب که تعرفه این بیمارستان‌ها که اکنون معادل یک K است به 6/3 K افزایش یابد و معادل تعرفه مصوب دولت برای بیمارستان‌های خصوصی شود.

وی گفت: نحوه اجرای این طرح نیز به این شکل است که بیمه‌ها 2K از این تعرفه را پرداخت کنند و دولت نیز از طریق وزارت بهداشت 6/1 k از این تعرفه را پرداخت کند اما ردیف بودجه مستقیم این بیمارستان‌ها حذف می‌شود و پرداختی به این مراکز مانند بیمارستان‌های خصوصی به صورت عملکردی و بر اساس میزان پذیرش بیمار خواهد شد.

قاضی زاده با بیان اینکه این بیمارستاها مجبورند برای جذب بیماران کیفیت خدمات خود را ارتقا دهند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 5 بیمارستان لقمان، امام حسین(ع)، هاشمی نژاد تهران و تبریز، بیمارستان پورسینا و چند بیمارستان دیگر برای اجرای این طرح مد نظر هستند اما هنوز این طرح تصویب نشده است.

وی ادامه داد: بیمارستان‌هایی که در این مرحله پایلوت می‌شوند، بیمارستان‌های دولتی هستند که اکنون به صورت هیئت امنایی اداره می شوند و موفق بوده‌اند.