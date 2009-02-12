جشنواره فرهنگی و هنری معلولین خلیج فارس در بندرعباس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس ، دکتر محمود حسین پور، مدیرکل سازمان بهزیستی هرمزگان با اعلام این خبر گفت: جشنواره فرهنگی و هنری خلیج فارس از تاریخ 17 تا 20 اسفند با حضور استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و فارس در چهار رشته تئاتر، نقاشی، شعر و داستان کوتاه و موسیقی برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه هنر ابزاری برای توانمند سازی معلولین است، اظهار داشت: نتایج کارشناسی انجام شده در کشور نشان دهنده آن است که معلولینی که کارهای هنری انجام داده اند سازگاری بیشتری با مشکلات داشته و در کنترل مشکلات پیش رو موفق تر عمل کرده اند.

حسین پور خاطرنشان کرد: یکی از راه های توانمند سازی معلولین بروز خلاقیت های هنری و استعدادهای آنها است.

وی در مورد نحوه برگزاری جشنواره ی فرهنگی و هنری معلولین خلیج فارس بیان کرد: جشنواره فرهنگی و هنری معلولین از سال 85 بصورت منطقه ای در شش منطقه در کشور آغاز بکار کرد. در سال 85، 150 نفر در رشته های موسیقی و تئاتر شرکت کردند و در سال 86 تعداد 200 نفر در سه رشته تئاتر، موسیقی و نقاشی حضور داشتند و امیدواریم در سال جاری هم استقبال خوبی از این جشنواره بعمل بیاید.

وی یادآور شد: در رشته نمایش تاکنون 42 متن به دبیرخانه جشنواره رسیده است که 15 نمایش مورد تایید قرار گرفته است، همچنین در بخش موسیقی سه گروه از استان فارس، سه گروه از هرمزگان، سه گروه از خوزستان و یک گروه از بوشهر اعلام آمادگی کرده اند و در بخش شعر و داستان کوتاه چهار اثر به دبیرخانه جشنوار رسیده است که تا زمان برگزاری تعداد آثار افزایش خواهد داشت.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان افزود: برگزیدگان جشنواره های منطقه ای به مرحله کشور ی و بین المللی راه پیدا خواهند کرد.

وی عنوان کرد: جشنواره فرهنگی و هنری معلولین خلیج فارس با همکاری انجمن سینمای جوان، انجمن تئاتر معلولین، شهرداری، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.