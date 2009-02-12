امسال صادرات غیر نفتی در استان مرکزی 50 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک اصغرعالیخانی ظهر امروز در بازدید نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس از سازمان بازرگانی با اشاره به اینکه این امر نشانه عزم مسئولین برای رشد صادرات غیر نفتی است افزود: چنانچه زیر ساخت های اساسی از جمله حمل و نقل، انبار و سردخانه برطرف شود، رشد صادرات استان صعودی خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت حوزه بازرگانی خارجی و موضوع توسعه صادرات غیر نفتی، کارهای صورت گرفته در این حوزه را زیر بنایی دانست و تصریح کرد: تهیه سند راهبردی تجارت خارجی استان، شناسایی و بررسی بازارهای هدف، ایجاد نقطه تجاری، حمایت از برگزاری نمایشگاه های تولیدات استان در خارج از کشور، حمایت از اعزام تورهای تجاری به کشورهای هدف و پذیرش تورهای خارجی از سایر کشورها و پرداخت جایزه صادراتی در کوتاهترین زمان به صادر کنندگان از جمله کارهای بزرگ این حوزه است.

وی با اشاره به وضعیت عملکرد و برنامه های این سازمان اضافه کرد: سازمان بازرگانی سازمانی با خدمات فراگیر است به گونه ای که همه مردم در بخشی از کار خود با آن سر و کار دارند.

وی اظهار داشت: در حوزه بازرگانی داخلی برنامه ریزی مناسب جهت تامین کالاهای حساس و ضروری، ساماندهی شبکه توزیع، تنظیم بازار، اجرای ملت کارت اصناف، طرح کدینگ کالا، خدمات، ساماندهی املاک و مستغلات از مهمترین کارهای اجرایی این حوزه است.

عالیخانی توزیع کامل کالا برگ مرحله سیزدهم شهری، روستایی و عشایری، توزیع نذورات ماه های محرم و صفر با بهترین شکل ممکن، ایجاد مراکز دوازده گانه توزیع کالا در نقاط محروم شهر اراک، پیگیری طرح های اشتغالزا و زودبازده به ویژه در بخش فرش دستباف را از دیگر کارهای این حوزره دانست که در حال اجرا است.