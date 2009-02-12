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۲۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۴۹

امسال صادرات غیر نفتی در استان مرکزی 50 درصد رشد داشته است

امسال صادرات غیر نفتی در استان مرکزی 50 درصد رشد داشته است

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی گفت: تاکنون صادرات غیر نفتی استان مرکزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد رشد یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک اصغرعالیخانی ظهر امروز در بازدید نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس از سازمان بازرگانی با اشاره به اینکه این امر نشانه عزم مسئولین برای رشد صادرات غیر نفتی است افزود: چنانچه زیر ساخت های اساسی از جمله حمل و نقل، انبار و سردخانه برطرف شود، رشد صادرات استان صعودی خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت حوزه بازرگانی خارجی و موضوع توسعه صادرات غیر نفتی، کارهای صورت گرفته در این حوزه را زیر بنایی دانست و تصریح کرد: تهیه سند راهبردی تجارت خارجی استان، شناسایی و بررسی بازارهای هدف، ایجاد نقطه تجاری، حمایت از برگزاری نمایشگاه های تولیدات استان در خارج از کشور، حمایت از اعزام تورهای تجاری به کشورهای هدف و پذیرش تورهای خارجی از سایر کشورها و پرداخت جایزه صادراتی در کوتاهترین زمان به صادر کنندگان از جمله کارهای بزرگ این حوزه است.

وی با اشاره به وضعیت عملکرد و برنامه های این سازمان اضافه کرد: سازمان بازرگانی سازمانی با خدمات فراگیر است به گونه ای که همه مردم در بخشی از کار خود با آن سر و کار دارند.

وی اظهار داشت: در حوزه بازرگانی داخلی برنامه ریزی مناسب جهت تامین کالاهای حساس و ضروری، ساماندهی شبکه توزیع، تنظیم بازار، اجرای ملت کارت اصناف، طرح کدینگ کالا، خدمات، ساماندهی املاک و مستغلات از مهمترین کارهای اجرایی این حوزه است.

عالیخانی توزیع کامل کالا برگ مرحله سیزدهم شهری، روستایی و عشایری، توزیع نذورات ماه های محرم و صفر با بهترین شکل ممکن، ایجاد مراکز دوازده گانه توزیع کالا در نقاط محروم شهر اراک، پیگیری طرح های اشتغالزا و زودبازده به ویژه در بخش فرش دستباف را از دیگر کارهای این حوزره دانست که در حال اجرا است.

کد مطلب 833419

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