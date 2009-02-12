249 رزمنده ایثارگر در بهزیستی خراسان رضوی مشغول به فعالیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر تهمینه شکیب ظهر امروز در همایش تجلیل از ایثارگران بسیجی این سازمان افزود: افزون بر 249 رزمنده در بهزیستی خراسان رضوی 94 جانباز، 50 آزاده و 84 خانواده معظم شهدا وجود دارد.

مدیرکل سازمان بهزیستی خراسان رضوی تصریح کرد: وجود تربیت شدگان انقلاب در این سازمان حاکی از این موضوع است که سازمان بهزیستی نیز مانند دیگر ارگان ها پیامدها و محورهای اصلی انقلاب را مسیر اصلی اهداف خود قرار داده است.

دکتر شکیب سازمان بهزیستی را مولود انقلاب معرفی کرد و افزود: این سازمان در سال 59 برای تحقق مواد 21، 29 قانون اساسی شکل گرفت که اساس آن مردم قرار دارد.

مدیرکل سازمان بهزیستی از مهمترین فعالیت های این سازمان در حوزه ایثارگران را برگزاری جلسات شورای امور ایثارگران به طور ماهانه، تجلیل از خانواده های شهدا، اعطای گروه تشویقی به 16 نفر از ایثارگران و پیگیری مشکلات خانواده های آنان عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: امروز در آغاز دهه چهارم انقلاب با افتخار می گوییم تنها دستگاهی هستیم که مرخصی های دوران اسارت آزادگان را با تمامی کمبود بودجه ها پرداخت کردیم.

در حاشیه این همایش مشاور استاندار خراسان رضوی در امور ایثارگران افزود: مجلس مشورتی ایثارگران یکی از دستاوردهای مهم دولت است که مشتمل بر 7 عضو از شهرستان های استان و 15 عضو از مرکز استان است.

خادم الحسینی اظهار داشت: این 22 عضو از خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان هم اکنون در مهمان سرای ثامن الائمه مشهد در حال انتخابات هستند که پس از رای گیری در جلسات مشورتی در تهران حضور پیدا خواهند کرد.