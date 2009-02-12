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۲۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۰۵

افروغ:

تا جبهه سیاست ، اخلاقی و عقلانی نشود راه به جایی نخواهیم برد

تا جبهه سیاست ، اخلاقی و عقلانی نشود راه به جایی نخواهیم برد

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده سابق مجلس ضمن اعلام اینکه "با حضور خاتمی در انتخابات اصولگرایان به اجماع نسبی می رسند" گفت: تا مشکل اخلاق و عقلانیت در جبهه سیاست حل نشود راه به جایی نخواهیم برد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد دکتر عماد افروغ ظهر امروز در حاشیه نخستین اردوی سراسری - فرهنگی "طریق جاوید" در جمع خبرنگاران افزود: این اجماع به لحاظ ساختاری تاثیر بزرگی در روند انتخابات خواهد داشت.

وی با تکذیب ورود خود به عرصه انتخابات سال آینده ریاست جمهوری اظهار داشت: با این حال تمامی تلاش خود را برای کمک فکری در زمینه مردم خواهم کرد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید از تمامی ظرفیتهای کشور برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات استفاده کنیم تصریح کرد: در غیر این صورت به اهداف والای انقلاب اسلامی نمی رسیم.

افروغ در پایان خواستار تشکیل اتاق فکر احزاب در ایران شد و خاطرنشان کرد: تا مشکل اخلاق و عقلانیت در جبهه سیاست حل نشود راه به جایی نخواهیم برد.

کد مطلب 833424

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