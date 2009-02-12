افروغ: تا جبهه سیاست ، اخلاقی و عقلانی نشود راه به جایی نخواهیم برد

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده سابق مجلس ضمن اعلام اینکه "با حضور خاتمی در انتخابات اصولگرایان به اجماع نسبی می رسند" گفت: تا مشکل اخلاق و عقلانیت در جبهه سیاست حل نشود راه به جایی نخواهیم برد.