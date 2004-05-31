ذخاير معدني مس ايران در مقايسه با جهان و آسيا

به گزارش خبرگزاري مهر، سايت سخنگوي دولت: به منظور افتتاح وبازديد طرح توسعه تغليظ مس سرچسمه رييس جمهورفردا به استان كرمان سفر خواهد كرد.

گزارش زير در صدد است با معرفي اجمالي پروژه مذكورگوشه اي از فعاليت هاي صنعتي را به مردم معرفي كند.

طبق بررسي‌هاي انجام يافته ، بخش‌هائي از ايران از لحاظ ذخاير معدني بر روي كمربند مس جهان قرار گرفته است كه از جنوب شرقي ايران شروع و تا شمال غربي و نواحي آذربايجان ادامه دارد. ذخاير معدني مس كل جهان (به استثناي چين و شوروي) معادل 57000 ميليون تن برآورد گرديده است و ذخيره معادن مس ايران حدود 1900 ميليون تن مي‌باشد كه معادل 5/3 % از ذخاير معدني مس جهان است . به اين ترتيب ايران از حيث ذخاير معدني مس جهان در رتبه هفدهم بوده و عمده اين ذخاير در استان‌هاي كرمان و آذربايجان قرار دارد.

ذخاير معدني كشورهاي آسيايي (به استثناي چين و ژاپن ) معادل 7500 ميليون تن مي‌باشد بدين ترتيب ايران پس از اندونزي داراي بيشترين ذخاير مس و در مقام دوم جاي دارد .

طرح هاي توسعه مس در ايران

تقاضاي بالاي مس كاتد نياز بيشتري را جهت بالا رفتن توليد كنسانتره و نيز توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت ذوب ايجاب مي‌نمايد .

توليد شركت ملي صنايع مس ايران نيز همزمان با رشد و تقاضاي توليد مس در سطح جهان ، در سال‌هاي آتي با روند افزايشي روبروست ، به طوريكه با توجه به پتانسيل‌هاي موجود و مطالعات انجام شده و نيز ظرفيت طرح‌هاي توسعه با اطمينان تا 30 سال آينده توليد مستمري خواهد داشت . با توجه به طرح‌هاي توسعه كوتاه مدت و ميان مدت پيش بيني مي‌شود كه توليد مس در ايران به 350 هزارتن در سال 2010 برسد .

برنامه هاي توسعه در بخش‌هاي مختلف معدن ،‌تغليظ، ذوب و پالايشگاه در دو فاز طراحي شده است و در اين راستا طر‌ح‌هاي زير بنايي توسعه مشتمل بر طرح جامع آب ، طرح جامع برق و طرح گاز رساني به مجتمع نيز در حال انجام مي‌باشد .

طرح‌هاي توسعه فاز اول كه با هدف افزايش ظرفيت توليد سالانه كاتد از 145 هزار تن به 280 هزارتن در راستاي برنامه سوم توسعه مي‌باشد شامل موارد زير است :

- طرح توسعه معدن سرچشمه

- فاز اول طرح توسعه تغليظ سرچشمه

- طرح مس ميدوك

- فاز اول طرح مس سونگون

- طرح ذوب مس خاتون آباد

- طرح توسعه ذوب و پالايشگاه سرچشمه

- طرح احداث كارخانه توليد اسيد سولفوريك در سرچشمه

- طرح‌هاي زير بنايي آب ،‌برق و گازرساني

سرمايه گذاري فاز اول معادل 6/1 ميليارد دلار مي‌باشد كه در پايان اين برنامه توليد سالانه كنسانتره مس به ميزان 827 هزار تن و توليد كاتد بعنوان محصول نهايي بالغ بر 280 هزار تن در سال خواهد گشت.

هدف از فاز دوم رسيدن به ظرفيت توليد 350 هزار تن كاتد در سال طي برنامه چهارم مي باشد كه طرح‌هاي اين مرحله مشتمل بر موارد زير است :

- ادامه طرح‌توسعه معدن سرچشمه

- فاز دوم طرح توسعه تغليظ سرچشمه

- فاز دوم طرح مس سونگون

- توسعه ذوب مس خاتون آباد

- احداث پالايشگاه جديد

- طرح هيدرو متالوژي (استحصال مس از سنگ‌هاي سولفوري كم عيار )

- طرح گوگرد زدايي از گازهاي خروجي ذوب مس خاتون آباد

سرمايه گذاري فاز دوم 710 ميليون دلار و مجموع سرمايه گذاري هر دو فاز معادل 3/2 ميليارد دلار برآورد مي‌شود .ادامه طرح‌هاي توسعه در برنامه بلند مدت منوط به نتايج حاصل از اكتشافات معادن مس در ايران دارد كه بطور همزمان در حال مطالعه و بررسي مي‌باشد .

بمنظور شناسايي و ارزيابي پتانسيل‌هاي معدني مس در ايران و بررسي امكان بهره برداري از آنها شركت ملي صنايع مس ايران اقدام به انجام عمليات اكتشافي مقدماتي، نيمه تفصيلي و تفصيلي بر روي ذخاير معدني نموده است كه نتايج اين اكتشافات تعيين كننده روند توسعه صنعت مس ايران مي‌باشد .

عمليات اكتشاف مقدماتي در نواحي آذربايجان ، خراسان ، كرمان ، يزد ، سيستان و بلوچستان و زنجان از سال‌هاي قبل شروع شده و در سال 83 ادامه خواهد داشت. مطالعات مقدماتي بر روي تمامي انديسهاي معدني گزارش شده در سطح ايران شروع شده و مواردي كه مي ‌توان به اقتصادي بودن آنها اميدوار بود مورد شناسايي قرار گرفته است.

طرح توسعه تغليظ سرچشمه

معرفي پروژه‌:

اين طرح با هدف افزايش توليد كارخانه تغليظ موجود در مجتمع به ميزان سالانه 160 هزارتن كنسانتره 28% در نظر گرفته شده است . در ضمن سالانه 1600 تن كنسانتره موليبدن 55% بعنوان محصول جانبي اين طرح توليد خواهد شد . سرمايه گذاري صرف شده در اين طرح به ميزان 520 ميليارد ريال و 127 ميليون دلار مي‌باشد .

اين طرح از ارديبهشت سال 78 آغاز گرديده است . مهندسي پايه توسط شركت سوئدالا و طراحي تفصيلي و مشاوره مهندسي توسط شركت ايريتك انجام گرديد .مجموعه طرح‌ شامل تامين تجهيزات خارجي و داخلي ، نظارت بر نصب و را ه اندازي و آموزش است . شركت ABB و SVEDALAبعنوان تامين كننده تجهيزات خارجي و شركت ايريتك عهده دار تداركات داخل بوده وفعاليت‌هاي سيويل مشتمل بر احداث ساختما‌نهاي خردايش ، فلوتاسيون و كارگاه هاي صنعتي در مساحتي بالغ بر 12 هزار متر مربع انجام شده است . تصب و راه اندازي تجهيزان تحت نظارت شركت ABB و SVEDALA مي‌باشد. فعاليت هاي بخش نصب وسيوسل به عهده كنسرسيوم صنايع بتون و سرمايه گذاري مس سرچشمه بوده است .

تجهيزات اصلي پروسه پرعياركني در طرح توسعه تغليظ سرچشمه يك دستگاه سگ ميل ، دو دستگاه بال ميل ، تيكنر ، فيلتر پرس و سلول‌هاي فلوتاسيون مي‌باشند. تناژ ماشين‌آلات داخلي در اين طرح 6200 تن و ماشين آلات خارجي 4061 تن است .

خاك سولفيدي و آهك و ساير مواد شيميايي از جمله مواد اوليه اصلي پروسه مي‌باشند. مصرف انرژي الكتريكي طرح دو حدود 35 مگاوات برق و ميزان آب مصرفي طرح با توجه به رطوبت موجود در خاك 1277 متر مكعب در ساعت مي‌باشد كه اين مقدار آب از 1134 متر مكعب در ساعت آب برگشتي و 143 متر مكعب در ساعت آب تازه تامين مي‌گردد.

در نظر است فاز دو توسعه تغليظ سرچشمه با ظرفيتي معادل فاز يك احداث گردد. از جمله فعاليت‌هاي انجام شده مربوط به فاز دو احداث كل ساختما‌نهاي اين فاز ، اجراي سلول‌هاي فلوتاسيون ، اجراي خط آب برگشتي و اجراي خط باطله به تيكنر باطله مي‌باشد همچنين نوار اصلي انتقال مواد معدني پروژه از ORE BIN به SAG MILL با ظرفيت تأمين براي هر دو فاز بوده است .

بهره برداري از طرح توسعه تغليظ سرچشمه نقطه آغازين اين توسعه عظيم بوده و پس از آن طرح‌هاي مس ميدوك و ذوب خاتون آباد به فاصله زماني كوتاهي آماده راه اندازي مي‌گردند كه اميد است با عنايت پروردگار گامي مؤثر در جهت شكوفايي اقتصاد و صنعت كشور برداشته شود

