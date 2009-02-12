داوری دربی را تضمین نمی کنم / ترکی یک انتخاب ویژه بود

مسعود عنایت، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: انتخاب ترکی انتخاب مجموعه اعضای کمیته داوران بود و تصور می کنم بی طرف‌ترین داوری که می توانست برای قضاوت این دیدار انتخاب شود ترکی بود. امیدوارم ترکی به گونه‌ای عمل کند که مهر تاییدی بر شایستگی و توانمندی تمام داوران ایرانی باشد.

عنایت در خصوص ویژگی‌های ترکی برای قضاوت دربی اظهار داشت : ترکی از نظر سرعت، استقامت، دویدن، نزدیکی به صحنه‌ها و ... نسبت به دیگر گزینه‌های مطرح شرایط بهتری داشت، ضمن اینکه نسبت به مظفری زاده و افشاریان از تجربه بین المللی بیشتری برخوردار بود.

وی با بیان اینکه در انتخاب داور دربی اصل بی طرفی را از هر نظر رعایت کردیم، اظهار داشت: هدف ما در انتخاب داور دربی این بود تا از داوران تهرانی استفاده نکرده و اصل بی طرفی را رعایت کرده باشیم. به همین خاطر انتخاب ترکی و دو کمک داور اهل مشهد که 10 سال است کنار هم قضاوت می کنند، یک انتخاب ویژه بود.

رئیس کمیته داوران در مورد انتخاب نشدن مسعود مرادی برای قضاوت این مسابقه اظهار داشت : پرسپولیسی‌ها هنوز به خاطر قضاوت مرادی در فینال جام حذفی سه فصل پیش روی این داور ذهنیت منفی دارند و نمی خواستیم با انتخاب وی برای هواداران این تیم ایجاد حساسیت کنیم .

عنایت با بیان اینکه همه باید به ترکی در راه یک قضاوت بی طرف و عادلانه کمک کنند، اظهار داشت: اگر بازیکنان و کادر فنی دو تیم در داخل میدان بازی جوانمردانه را رعایت کنند، داور مشکلی برای قضاوت این مسابقه نخواهد داشت چرا که عامل هرگونه تنش و پرخاشگری از داخل زمین به سکوها سرایت می کند و به همین خاطر بازیکنان داخل میدان نقشی بسزایی در کمک به داور مسابقه خواهند داشت.

وی تصریح کرد : شما قضاوت دیدار ایران و کره جنوبی را دیدید. این داور استرالیایی اشتباهات فاحشی داشت و به نظر من به ضرر هر دو تیم قضاوت کرد. تماشاگران ما باید بپذیرند که اینگونه اشتباهات جزیی از بازی است و هیچ تعمدی در آن وجود ندارد.

عنایت در پایان تاکید کرد: تردیدی در توانایی‌های محسن ترکی ندارم و مطمئنم او با شایستگی این دیدار را قضاوت خواهد کرد تا راه برای دیگر داوران ایرانی برای قضاوت دربی باز شود. احتمال دارد دو تیم استقلال و پرسپولیس در مسابقات جام حذفی در فصل جاری هم با یکدیگر روبرو شوند که می توانیم برای آن بازی نیز از وجود داوران ایرانی استفاده کنیم.