نخستین مرکز سلامت روانی محلی در شهرستان خرمدره افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فردین بلوچی ظهر امروز در مراسم افتتاح اولین مرکز سلامت روانی محلی شهرستان خرمدره، با اشاره به اینکه این شهرستان فاقد مرکز مشاوره بود، گفت: مرکز سلامت روانی محلی، ارتباطات سطح اول در مشاوره های سلامت روانی مراجعین را انجام و در سطوح بالاتر آنان را به مرکز مشاوره تخصصی در شهرستان ابهر، ارجاع خواهد داد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: این مرکز در اجرای اصل 44 قانون اساسی، کاهش تصدی گری دولت و بهره گرفتن از توانایی و ظرفیت بخش غیردولتی در جهت فراهم کردن زمینه لازم برای بهزیستی افراد جامعه ایجاد شده است.

مرکز سلامت روانی محلی در شهرستان خرمدره هدف از راه اندازی این مرکز را آگاهسازی، برنامه ریزی محلی، پروژه نویسی و مشاوره اولیه توسط بخش غیردولتی عنوان کرد.

بلوچی با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی و پس از 30 سال تلاش و همت مردم و مسئولان، امروز قدمهای محکمتری در خدمات دهی به اقشار مختلف مردم در استان برداشته می شود، افزود: سازمان بهزیستی با کمک و حمایت مردم چرخه خدمات دهی خود به افراد تحت پوشش را قوت و قدرت بیشتری خواهد بخشید.