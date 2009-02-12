آمریکا به عنوان اولین گام "تغییر" دیپلماتهای ایران را آزاد کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، منوچهر متکی وزیر خارجه کشورمان دقایقی قبل ضمن حضور در کنسولگری ایران در اربیل با تاکید بر لزوم آزادی سریع دیپلماتهای کشورمان گفت: دولتمردان آمریکایی به عنوان نخستین حرکت در جهت عملی شدن شعار تغییر دولت جدید آمریکا دیپلماتهای ایرانی را آزاد کنند.

وی که در کنسولگری ایران در اربیل و در حضور وزیر خارجه عراق سخن می گفت اظهار داشت: این محل برای ما یادآور خاطرات خوب و بدی است که بدترین آن حمله اشغالگران و ربودن دیپلماتهای ایرانی است.

متکی خواستار تداوم پیگیری این موضوع از سوی مقامات عراقی شد.

هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق نیز در این مراسم اعلام کرد که دولت عراق تمام تلاش خود را برای آزادی دیپلماتهای ایرانی انجام خواهد داد و مکاتباتی نیز در این چارچوب با آمریکاییها انجام شده است.

مشروح سخنان متکی در کنسولگری کشورمان در اربیل متعاقبا ارسال می شود.