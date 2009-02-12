اجرای برنامه های مربوط به جوانان در کشور متناسب با نیاز آنها نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجتبی فرازمند بعدازظهر پنج شنبه در جلسه منتخبین شوراهای دانش آموزی استان پاسخ به سوالات و ابهامات جوانان را از وظایف اصلی و مهم مسئولین برشمرد و اظهار داشت: دانش آموزان، نوجوانان و جوانان دارای ابهامات و سوالاتی هستند که پاسخ دادن به آنها از وظایف بسیار مهم مسئولین و مدیران است.

وی رفع ابهامات و سوالات جوانان را به معنای حضور با نشاط ، شور آفرین و گسترده آنان در عرصه های مختلف علمی، ورزشی، سیاسی، اجتماعی و هنری عنوان کرد و اظهار داشت: برنامه ریزی جهت جذب جوانان و مشارکت دادن آنها در عرصه های مختلف الزامی است بنابراین مسئولان باید بیش از پیش به جوانان فرصت ابراز تفکر، خلاقیت و تصمیم گیری بدهند.

فرازمند با اشاره به حضور گسترده و تعیین کننده جوانان در قبل از پیروزی انقلاب برای سرنگونی رژیم ستم شاهی و هشت سال جنگ تحمیلی و همچنین نقش آفرینی آنان در عرصه های مختلف امروز جامعه خاطرنشان کرد: رژیم تا دندان مسلح حکومت طاغوت با اتکال به خداوند متعال و رهبری بی نظیر حضرت امام خمینی(ره) و حضور گسترده جوانان سرنگون شد و در طول هشت سال دفاع مقدس جوانان با ایثارگری و رشادتهای خود مانع از پیروزی دشمنان شدند و امرور نیز جوانان عزیز ایران اسلامی در عرصه های مختلف با ایده و خلاقیت خود نو آوریهای جدیدی را خلق کرده اند.

وی با اشاره به دشمنی دولت آمریکا با انقلاب اسلامی در طول 30 سال گذشته تصریح کرد: امروز ایران اسلامی به حدی پیشرفت کرده و دارای قدرت عظیمی شده که در سند راهبردی ملی آمریکا به عنوان اولین تهدید برای این کشور به شمار می آید، به همین دلیل با تمامی توان به مقابله با انقلاب پرداخته است اما با توجه به عنایات حضرت حق هرگز موفق به پیشبرد اهداف شوم خود علیه کشور نشده است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه بیان داشت: ایران اسلامی یکی از جوانترین کشورهای دنیا است که این موضوع یک فرصت بسیار مهم جهت پیشیرد اهداف کشور و کمک به روند توسعه قلمداد می شود.

فرازمند خصوصیات اساسی جوانان را حق جویی، نوگرایی و تحول گرایی دانست و گفت: جوان به لحاظ اینکه دنبال نوگرایی و تحول گرایی است همواره در معرض خطر جذب گروههای منحرف و دشمنان قرار دارد، بنابراین وظیفه مسئولان و متولیان امور است که با برنامه ریزی متنوع، به روز و جذاب و سازنده در جهت جذب جوانان اقدام نمایند.

وی بر پاسخگویی به نیازهای جوانان در مسائل عقیدتی، روحی، فکری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: مسائل و مطالبی که تاکنون در زمینه جوانان پرداخته شده متناسب با نیاز آنان نبوده است لذا باید بیش از پیش با توجه به مفاهیم ارزشمند و تعالی بخش اسلام نسبت به پاسخگویی به سوالات و رفع نیازهای جوانان اقدام کرد .

فرازمند گرایش جوانان در دنیای غرب را به سمت خود خواهی، بی نزاکتی، بی اعتمادی و بی اخلاقی عنوان کرد و گفت: نتایج سرمایه داری و مصرف گرایی در کشورهای غربی منجر به پیامدهای مخربی شده است و آنها برای ضربه زدن به دیگر کشورها به خصوص ایران اسلامی با تمامی توان و راه اندازی شبکه های مختلف ماهواره ایی جوانان را مورد هدف قرار داده اند که هوشیاری در جهت خنثی نمودن طراحی های آنان بسیار الزامی است.

در ادامه این جلسه تعدادی از منتخبین شوراهای دانش آموزی نقطه نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص مسائل مختلف بویژه مربوط به امور دانش آموزی بیان کردند.