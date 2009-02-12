عدم افزایش اعتبارات عمرانی اردبیل در بودجه 88 پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، یونس اسدی بعد از ظهر امروز در جلسه اقتصادی و توسعه زیرساختهای گردشگری شهرستان مشگین‌شهر اظهار داشت: اختصاص این میزان بودجه، به دلیل عدم همکاری و رایزنی مدیران و مسئولین استانی با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه اعتبارات عمرانی این استان در سال 88 حدود یک هزار و 990 میلیارد ریال است، اضافه کرد: تخصیص این میزان اعتبار برای فعالیتهای عمرانی استان اردبیل با اعتبارات عمرانی سایر استانها قابل مقایسه نیست.

نماینده مردم مشگین ‌شهر در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: اعتبارات عمرانی استان در سال آینده در مقایسه با سال جاری از افزایش نسبی برخوردار بوده که با احتساب میزان تورم احتمالی این افزایش به چشم نخواهد آمد.



وی در ادامه از اختصاص اعتبار 12 هزار میلیارد ریالی مجلس برای احداث سدهای معیشتی در کشور خبر داد و افزود: همچنین شهرستان مشگین شهر نیز به عنوان شهرستان پایلوت طرح سدهای معیشتی در کشور انتخاب و در سال آینده 20 سد معیشتی در این شهرستان احداث خواهد شد.

اسدی با اشاره به اتمام مطالعه طرح تامین آب شرب مشگین‌شهر از سد سبلان خاطرنشان کرد: همچنین برای ساخت سد احمد بیگلو این شهرستان اعتباری بالغ بر سه هزار و 500 میلیون ریال اختصاص یافته است.

وی یاد آور شد: امیدواریم با عملیاتی شدن این طرح و احداث سد احمد بیگلو در سال آینده شهرستان مشگین شهر از آب شرب پایدار و مطمئن بهره‌مند شود.

نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اختصاص اعتبار 10 میلیارد ریالی توسط بخش خصوصی برای توسعه مناطق گردشگری آبهای گرم و قینرجه این شهرستان متذکر شد: همچنین نسبت به احداث و نصب تله‌کابین در این مناطق اقدام خواهد شد.