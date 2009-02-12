ظرفیت دریاچه های پشت سدهای خوزستان برای جذب گردشگر مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید محمد جعفر حجازی امروز در نشست بررسی مشکلات طرح سد و نیروگاه گتوند علیا در محل ساختمان ادرای این سد اظهار داشت: وجود سدها در استان خوزستان علاوه بر تمام منافع و مزایای اقتصادی فراوانی که دارد، می تواند برای توسعه صنعت گردشگری در استان که منجر به افزایش اشتغال می شود موثر باشد و دولت باید برای سرمایه گذاری در دریاچه های پشت سدهای خوزستان توجه ویژه ای داشته باشد.

وی ادامه داد: برای احداث سد و نیروگاه گتوند علیا تاکنون حدود هشت هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است که این رقم بسیار چشمگیر است ضمن اینکه برای تکمیل این سد و نیروگاه که می تواند بخش فراوانی از آب کشاورزی زمین های اطراف و برق مورد نیاز استان و کشور را تامین کند اعتبارات دیگری مورد نیاز است.

حجازی عنوان کرد: نباید پیگیری و اجرای برخی طرح های ملی در استان خوزستان را جدی نگیریم و اینگونه تلقی شود که وظیفه ما تنها تکمیل طرح های استانی است چرا که این طرح ها متعلق به تمام مردم کشور از جمله خوزستان ضمن اینکه بهره برداری از آنها می تواند منافع فراوانی برای مردم استان خوزستان به همراه داشته باشد به همین دلیل ما در پیگیری اینگونه طرح ها بیسار مصمم و استوار هستیم.

وی تاکید کرد: کمبود اعتبارات مالی نباید در اجرای هرچه سریعتر طرح سد و نیروگاه گتوند علیا تعللی ایجاد کند و دولت باید با فروش اوراق مشارکت اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح را تامین کند.

طرح سد و نیروگاه گتوند در 25 کیلومتری شمال شهرستان شوشتر و نزدیکی شهر گتوند در حال اجراست.