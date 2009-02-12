فولاد و مقاومت فاتحان دربی/ صعود پیکان و پیروزی ملوان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری چهار دیدار آغاز شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:
* برق شیراز یک - مقاومت سپاسی شیراز 2
گلها: فرید عابدی (88) برای برق و شهرام گودرزی (58 و 61) برای مقاومت سپاسی
* پیکان قزوین 2 - پیام خراسان صفر
گلها: ایمان حیدری (21) و سعید لطفی (53)
* ملوان بندرانزلی 2 - پاس همدان یک
گلها: فیلیپ آلوز (26) و محمد نزهتی (88) برای ملوان و حنیف عمران زاده (77) برای پاس همدان
* استقلال اهواز صفر - فولاد خوزستان یک
گل: سعید رمضانی (30)
هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور فردا (جمعه) با برگزاری 5 دیدار زیر به پایان می رسد:
* استقلال تهران - پرسپولیس تهران، ساعت 14، ورزشگاه آزادی تهران
داور: محسن ترکی، کمکها: رضا سخندان و حسن کامرانی فر
* صبای قم - پگاه گیلان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام قم
داور: یداله جهانبازی، کمکها: صفدر احمدی و حسین معتمدی
* سایپا کرج - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: علیرضا فغانی، کمکها: حسین نجاتی و محسن فریمانی
* سپاهان اصفهان - راه آهن، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
داور: سعید بخشی زاده، کمکها: صادق نوری و بابک داوودی
* ابومسلم مشهد - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
داور: البرز حاجی پور، کمکها: کیانوش داوودزاده و بهروز برون
جدول رده بندی لیگ برتر:
1- استقلال تهران 52 امتیاز
2- ذوب آهن اصفهان 47 امتیاز
3- پرسپولیس 43 امتیاز
4- پیکان قزوین 40 امتیاز(یک بازی بیشتر)
5- صبای قم 39 امتیاز
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16- برق شیراز 22 امتیاز
17- پیام مشهد 19 امتیاز
18- داماش گیلان 18 امتیاز
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