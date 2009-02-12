فولاد و مقاومت فاتحان دربی/ صعود پیکان و پیروزی ملوان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری چهار دیدار آغاز شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:

* برق شیراز یک - مقاومت سپاسی شیراز 2

گل‌ها: فرید عابدی (88) برای برق و شهرام گودرزی (58 و 61) برای مقاومت سپاسی

* پیکان قزوین 2 - پیام خراسان صفر

گل‌ها: ایمان حیدری (21) و سعید لطفی (53)

* ملوان بندرانزلی 2 - پاس همدان یک

گل‌ها: فیلیپ آلوز (26) و محمد نزهتی (88) برای ملوان و حنیف عمران زاده (77) برای پاس همدان

* استقلال اهواز صفر - فولاد خوزستان یک

گل: سعید رمضانی (30)

هفته بیست و ششم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا (جمعه) با برگزاری 5 دیدار زیر به پایان می رسد:

* استقلال تهران - پرسپولیس تهران، ساعت 14، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: رضا سخندان و حسن کامرانی فر

* صبای قم - پگاه گیلان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام قم

داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: صفدر احمدی و حسین معتمدی

* سایپا کرج - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: حسین نجاتی و محسن فریمانی

* سپاهان اصفهان - راه آهن، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

داور: سعید بخشی زاده، کمک‌ها: صادق نوری و بابک داوودی

* ابومسلم مشهد - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

داور: البرز حاجی پور، کمک‌ها: کیانوش داوودزاده و بهروز برون

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- استقلال تهران 52 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 47 امتیاز

3- پرسپولیس 43 امتیاز

4- پیکان قزوین 40 امتیاز(یک بازی بیشتر)

5- صبای قم 39 امتیاز

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16- برق شیراز 22 امتیاز

17- پیام مشهد 19 امتیاز

18- داماش گیلان 18 امتیاز