به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد حمايت از زنان و كودكان قرباني خشونت درعراق با ارسال نمابري به خبرگزاري ها با اعلام اين خبر آورده است اين تجمع ساعت 9:30 فردا صبح با مجوز رسمي استانداري تهران در مقابل سفارت انگليس برگزار مي شود.
در اين تجمع جمعيت زنان انقلاب اسلامي، انجمن زنان مسلمان پژوهشگر، انجمن زنان پيرو اهل بيت ، انجمن اسلامي فارغ التحصيلان اروپا، آمريكا و اقيانوسيه (شاخه زنان)، انجمن دختران جوان ، انجمن طرفداران صلح و عدالت اجتماعي، حزب موتلفه اسلامي (واحد خواهران)، مركز فرهنگي رابعه، شبكه ارتباطي سازمانهاي غيردولتي، خيريه دختران مريم، خيريه قيروزنيا، كانون و دوشيزگان كليمي، كميته انجمن بانوان آشوريان، جامعه زينب (س)، كانون زهرا (س)، بنياد اسلامي توحيد، جمعيت زنان آيههاي ايثار و تلاش، انجمن حمايت از زنان و كودكان پناهنده، مجمتع آموزشي و نيكوكاري رعد، انجمن زن و رسانه تصويري و انجمن مادران امروز حضور خواهند داشت.
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