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۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۹:۱۵

فردا برگزار مي شود

تجمع اعتراض‌آميز سازمانهاي غير دولتي زنان مقابل سفارت انگليس

سازمانهاي غير دولتي زنان (NGO) صبح فردا در تجمعي اعتراض آميزي مقابل سفارت انگليس مراتب انزجار و اعتراض خود را نسبت به اعمال وحشيانه و قرون‌ وسطايي رژيم اشغالگر آمريكا و انگليس و كشتار و شكنجه مردم مظلوم عراق خصوصاً زنان و كودكان بي‌دفاع و نيز هتك حرمت عتبات عاليات اعلام مي‌دارند.

به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد حمايت از زنان و كودكان قرباني خشونت درعراق با ارسال نمابري به خبرگزاري ‌ها با اعلام اين خبر آورده است  اين تجمع  ساعت 9:30 فردا صبح با مجوز رسمي استانداري تهران در مقابل سفارت انگليس برگزار مي شود.

در اين تجمع جمعيت زنان انقلاب اسلامي، انجمن زنان مسلمان پژوهشگر، انجمن زنان پيرو اهل بيت ، انجمن اسلامي فارغ التحصيلان اروپا، آمريكا و اقيانوسيه (شاخه زنان)، انجمن دختران جوان ،  انجمن طرفداران صلح و عدالت اجتماعي، حزب موتلفه اسلامي (واحد خواهران)، مركز فرهنگي رابعه، شبكه ارتباطي سازمانهاي غيردولتي، خيريه دختران مريم، خيريه قيروزنيا، كانون و دوشيزگان كليمي، كميته انجمن بانوان آشوريان، جامعه زينب (س)، كانون زهرا (س)، بنياد اسلامي توحيد، جمعيت زنان آيه‌هاي ايثار و تلاش، انجمن حمايت از زنان و كودكان پناهنده، مجمتع آموزشي و نيكوكاري رعد، انجمن زن و رسانه تصويري و انجمن مادران امروز حضور خواهند داشت.

کد مطلب 83349

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