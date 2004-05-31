به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد حمايت از زنان و كودكان قرباني خشونت درعراق ب ا ارسال نمابري به خبرگزاري ‌ها با اعلام اين خبر آورده است اين تجمع ساعت 9:30 فردا صبح با مجوز رسمي استانداري تهران در مقابل سفارت انگليس برگزار مي شود.

در اين تجمع جمعيت زنان انقلاب اسلامي، انجمن زنان مسلمان پژوهشگر، انجمن زنان پيرو اهل بيت ، انجمن ا سلامي فارغ التحصيلان اروپا، آمريكا و اقيانوسيه (شاخه زنان)، انجمن دختران ج وان ، انجمن طرفداران صلح و عدالت اجتماعي، حزب موتلفه اسلامي (واحد خواهران)، مركز فرهنگي رابعه، شبكه ارتباطي سازمانهاي غيردولتي، خيريه دختران مريم، خي ريه قيروزنيا، كانون و دوشيزگان كليمي، كميته انجمن بانوان آشوريان، جامعه زي نب (س)، كانون زهرا (س)، بنياد اسلامي توحيد، جمعيت زنان آيه‌هاي ايثار و تلا ش، انجمن حمايت از زنان و كودكان پناهنده، مجمتع آموزشي و نيكوكاري رعد، انجم ن زن و رسانه تصويري و انجمن مادران امروز حضور خواهند داشت.