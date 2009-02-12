2 درصد زندانیان دارای مهارت پس از آزادی دوباره به زندان باز می گردند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک سید بهرام نجفی زاده ظهر امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به اینکه در حال حاضر در 10 زندان آموزشهای فنی و حرفه ای ارائه می شود، افزود: این اداره با هدف آماده سازی مددجویان زندانها برای پس از طی دوران محکومیت و آزادی از زندان، آموزشهایی را در زندانهای استان دایر کرده است.

وی با اشاره به اهمیت آموزشهای فنی و حرفه ای در شرایط کنونی جامعه اظهار داشت: یکی از بهترین اهرم های مبازره به مشکلات اجتماعی از جمله فقر، بیکاری و اعتیاد آموزشهای فنی و حرفه ای است، این آموزش ها می تواند در یک دوره کوتاه مدت در فرد مهارتی را ایجاد کند که منجر به خود اشتغالی شود.

وی با اشاره به فعالیتهای آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی گفت: در حال حاضر 18 مرکز آموزشی ثابت و 252 آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در سطح استان فعال است که از ابتدای سال جاری تاکنون توانسته بیش از 14 هزار نفر دوره را در بخش دولتی و بیش از 20 هزار نفر دوره را در بخش خصوصی آموزش دهد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک در این دیدار گفت: آموزش فنی و حرفه ای ظرفیت بالایی در توانمندسازی نیروی انسانی دارد و جامعه باید نسبت به این توانمندیها شناخت پیدا کند.

آیت الله احمد محسنی گرکانی افزود: یکی از مسیرهایی که از طریق آن می توان استعدادهای انسان را شکوفا نمود آموزشهای فنی و حرفه ای است که به افراد مهارت می بخشد.

وی اضافه کرد: اکنون که آموزش فنی و حرفه ای آمادگی خود را برای آموزش جوانان اعلام کرده جامعه و مسئولان مرتبط باید از این آموزشها حمایت کنند تا بتوانیم در سایه مهارت جامعه ای سالم داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت آموزشهای فنی و حرفه ای رسانه های ارتباط جمعی نیز باید برای شناساندن این آموزشها به جامعه و به ویژه جوانان تلاش کنند.