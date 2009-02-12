قول می دهم استقلال اهواز در لیگ برتر بماند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، اکبر میثاقیان پس از پایان بازی تیمش در مقابل فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران در ورزشگاه تختی اهواز اظهار داشت: با وجود شکست در مقابل فولاد خوزستان به همه هواداران استقلال اهواز به صراحت می گویم که این تیم در لیگ برتر می ماند.

وی ادامه داد: در این فصل جوانان خوبی را به فوتبال خوزسان معرفی کردم و آنها می توانند آینده این تیم را تامین کنند فصل آینده اگر شده با زور خودم را در این تیم حفظ می کنم تا تیمی را ببندم که برای همه تیم ها زنگ خطر باشد.

میثاقیان همانند بازی های گذشته که تیمش در مقابل حریفان شکست می خورد این باز نیز گفت: در این بازی حق ما باخت نبود و اگر کمی مهاجمان ما دقت می کردند استقلال اهواز می توانست این بازی را با پیروزی پشت سر بگذارد.

وی تصریح کرد: گلی که دریافت کردیم یک توپ کاملا ساده بود و اگر دروازبان بهتر عمل می کرد آن را مهار می کرد و ما در این بازی بازنده نمی شدیم.

سرمربی استقلال اهواز در مورد اعتراض تماشاگران به این تیم گفت: آنها حق دارند اعتراض کنند و من به این موضوع معترض نیستم امیدوارم در بازی های آینده با ارائه بازی های مطلوب رضایت آنها را جلب کنیم.

میثاقیان در مورد غیبت علی انصاریان و ناصر شکرون در این بازی اظهار داشت: من چون به تیم خودم تعصب دارم دوست دارم بازیکنان هم به این تیم تعصب نشان دهند ولی چون این دو نفر در تمرینات گذشته غایب بودند من در این بازی آنها را به بازی نیاروردم ولی این دلیل نمی شود که برخی ها بگویند من با آنها مشکل دارم چرا که ممکن است در بازی های آینده از آنها استفاده کنم.

بازی دو تیم اهوازی استقلال و فولاد با تک گل سعید رمضانی به سود قرمز پوشان به پایان رسید.