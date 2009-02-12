وقت نظام نباید صرف درگیری جناحی شود/ خصوصی سازی را بزک نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی غروب پنجشنبه در جمع ائمه جماعات استان قم در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، طی سخنانی ضرورت پرهیز مسئولان از بازیهای سیاسی را مورد توجه قرار داد و گفت: وقت کشور نباید صرف درگیریهای سیاسی شود بلکه باید برای آبادانی و پیشرفت کشور بکار گرفته شود.
وی با بیان اینکه خط بازی و دعواهای سیاسی تراز کشور ما نیست تصریح کرد: امروز، ما به مرحله بلوغ رسیدهایم و نباید نگاه به عقب داشته باشیم،چون چالشهای زیادی پیش رو داریم که باید توان کشور مصروف آن شود.
لاریجانی اظهار داشت: بدسلیقگی است که برخی چالشهای جزیی مانع توجه ما به مسائل مهم کشور شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تنگ نظری از استفاده مدیران را برای کشور مضر دانست و گفت: باید ضمن پرهیز از مرزبندیهای سیاسی برای پیشرفت کشور از تمام مدیران لایق و قابل استفاده کنیم.
لاریجانی تأکید کرد: در دهه چهارم انقلاب باید همت ما استفاده از تمام سرمایههای کشور جهت رفع مشکلات اقتصادی، افزایش توان مالی و کاهش آمار بیکاری در کشور باشد و این مهم نیز با اقدامات مسکن و مقطعی قابل حل نخواهد بود.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه سایشهای درونی برای کشور مضر است خاطر نشان کرد: حیف است وقت با ارزش نظام را صرف بازیهای سیاسی و جناحی کنیم. این دامی است که دیگران برایمان پهن کردهاند و نباید در این دام بیفتیم.
خصوصیسازی را بزک نکنیم
علی لاریجانی در ادامه توجه به سیاستهای اصل 44 و خصوصی سازی را ضروری ارزیابی کرد و بیان داشت: روش دخالت دولت در اقتصاد غیرصحیح و خلاف عدالت است، دولت باید با کاهش تصدی گریها اجازه دهد مردم عنان امور را در دست بگیرند تا اقتصاد کشور شکوفا شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 80 درصد صنعت در دست دولت است اظهار داشت: دولت باید تنها در این امور نظارت کند و اجازه دهد مردم در عرصههای مختلف حضور پیدا کنند تا مشکلات اقتصادی کشور حل شود.
وی ضمن تأکید بر ضرورت توجه به سند چشم انداز و خصوصی سازی واقعی تصریح کرد: نباید خصوصی سازی را بزک کنیم بلکه باید بدرستی آنرا هدایت و برنامه ریزی کنیم.
لاریجانی یادآور شد: روحانیون باید ابعاد مختلف سند چشم انداز را برای مردم تبیین کنند. دولت نیز باید این موضوع را مورد توجه ویژه قرار دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امروزه دشمنان چالشهای زیادی برای ما بوجود آوردهاند که اگر میخواهیم این تهدیدات و چالشها رفع شود، باید از لحاظ اقتصادی قوی شویم.
ولایت فقیه عامل سرافرازی و پیشرفت کشور است
وی در بخش دیگری از سخنانش از رهبری به عنوان عامل سرافرازی و پیشرفت کشور یاد کرد و گفت: کشور ما به رغم فراز و فرود دولتها با محوریت ولایت فقیه در برابر مشکلات و تهدیدها استقامت کرده و در عرصههای مختلف به ویژه فناوریهای هستهای دستاوردهای خوبی بدست آورده است.
لاریجانی، به بهانهگیریهای غرب و آمریکا در قبال برنامه هستهای ایران اشاره کرد و گفت: برای ما روشن است که مسأله آنان حقوقی نیست، آنها درک درستی از شرایط ندارند و از پیشرفت علمی ایران ناراحت هستند.
رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از سخنانش به مسأله تغییرات در آمریکا گریزی زد و بیان داشت: عوض شدن گویشها و تاکتیکها برای ما اهمیتی ندارد، آمریکا اشتباهاتش را برطرف کند و بی عدالتی نکند، نیازی به مذاکره نیست.
وی با بیان اینکه ملت ایران باید با هوشیاری رفتارها و تاکتیکهای آمریکا را رصد کند، افزود: مشکلاتی که در منطقه بوسیله آمریکا بوجود آمده است نیازمند تغییر در رفتار آنهاست نه در گویش و صحبت.
نماینده مردم قم گفت: ما در دهه چهارم انقلاب با چالشهای متفاوتی از جنس چالش ستیز نرم روبرو هستیم که باید با زیرکی و هوشیاری با این چالشها برخورد کنیم.
به گزارش مهر، لاریجانی بیان داشت: آمریکا باید بپذیرد در منطقه تحولات و تغییراتی بوجود آمده است و نمیتوان دنیا را در عالم خیال و توهم اداره کرد.
وی در بخش پایانی سخنانش ضمن تبریک سیامین سال پیروزی انقلاب به دستاوردهای مختلف کشور در عرصههای مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: موج بیداری خواهی که امروزه در سراسر جهان بوجود آمده است مرهون انقلاب اسلامی ایران است.
لاریجانی در پایان خاطر نشان کرد: حزبالله و حماس نیز با تأسی از انقلاب، با روحیه شهادت طلبی و مقاومت در نبردی نابرابر رژیم غاصب اسرائیل را شکست دادند که این موضوع نیز ریشه در انقلاب دارد.
قم – خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت استفاده از تمام مدیران لایق در امور اجرایی کشور گفت: نباید وقت نظام صرف درگیریهای جناحی و سیاسی شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی غروب پنجشنبه در جمع ائمه جماعات استان قم در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، طی سخنانی ضرورت پرهیز مسئولان از بازیهای سیاسی را مورد توجه قرار داد و گفت: وقت کشور نباید صرف درگیریهای سیاسی شود بلکه باید برای آبادانی و پیشرفت کشور بکار گرفته شود.
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