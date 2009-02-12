وقت نظام نباید صرف درگیری جناحی شود/ خصوصی سازی را بزک نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی غروب پنج‌شنبه در جمع ائمه جماعات استان قم در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ‏طی سخنانی ‏ضرورت پرهیز مسئولان از بازیهای سیاسی را مورد توجه قرار داد و گفت: ‏وقت کشور نباید صرف درگیری‌های سیاسی شود بلکه باید برای ‏آبادانی و پیشرفت کشور ‏بکار گرفته شود. ‏



وی با بیان اینکه خط بازی و دعواهای سیاسی تراز کشور ما نیست تصریح کرد: امروز، ما ‏به مرحله بلوغ رسیده‌ایم و نباید نگاه به عقب داشته ‏باشیم،‌چون چالش‌های زیادی پیش رو ‏داریم که باید توان کشور مصروف آن شود. ‏



لاریجانی اظهار داشت: بدسلیقگی است که برخی چالش‌های جزیی مانع توجه ما به ‏مسائل مهم کشور شود. ‏



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تنگ نظری از استفاده مدیران را برای کشور ‏مضر دانست و گفت: باید ضمن پرهیز از ‏مرزبندی‌های سیاسی برای پیشرفت کشور از تمام ‏مدیران لایق و قابل استفاده کنیم. ‏



لاریجانی تأکید کرد: در دهه چهارم انقلاب باید همت ما استفاده از تمام سرمایه‌های کشور ‏جهت رفع مشکلات اقتصادی، افزایش توان مالی ‏و کاهش آمار بیکاری در کشور باشد و ‏این مهم نیز با اقدامات مسکن و مقطعی قابل حل نخواهد بود. ‏



رئیس قوه مقننه با بیان اینکه سایش‌های درونی برای کشور مضر است خاطر نشان کرد: ‏حیف است وقت با ارزش نظام را صرف بازی‌های ‏سیاسی و جناحی کنیم. این دامی است که ‏دیگران برایمان پهن کرده‌اند و نباید در این دام بیفتیم. ‏



خصوصی‌سازی را بزک نکنیم



علی لاریجانی در ادامه توجه به سیاست‌های اصل 44 و خصوصی سازی را ضروری ‏ارزیابی کرد و بیان داشت: روش دخالت دولت در اقتصاد ‏غیر‌صحیح و خلاف عدالت ‏است، دولت باید با کاهش تصدی گری‌ها اجازه دهد مردم عنان امور را در دست بگیرند تا ‏اقتصاد کشور شکوفا ‏شود. ‏



وی با بیان اینکه در حال حاضر 80 درصد صنعت در دست دولت است اظهار داشت: ‏دولت باید تنها در این امور نظارت کند و اجازه دهد ‏مردم در عرصه‌های مختلف حضور ‏پیدا کنند تا مشکلات اقتصادی کشور حل شود. ‏



وی ضمن تأکید بر ضرورت توجه به سند چشم انداز و خصوصی سازی واقعی تصریح ‏کرد: نباید خصوصی سازی را بزک کنیم بلکه باید ‏بدرستی آنرا هدایت و برنامه ریزی کنیم. ‏



لاریجانی یادآور شد: روحانیون باید ابعاد مختلف سند چشم انداز را برای مردم تبیین کنند. ‏دولت نیز باید این موضوع را مورد توجه ویژه قرار ‏دهد.‏



رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امروزه دشمنان چالش‌های زیادی برای ما بوجود ‏آورده‌اند که اگر می‌خواهیم این تهدیدات و چالش‌ها ‏رفع شود، باید از لحاظ اقتصادی قوی ‏شویم. ‏



ولایت فقیه عامل سرافرازی و پیشرفت کشور است‏



وی در بخش دیگری از سخنانش از رهبری به عنوان عامل سرافرازی و پیشرفت کشور یاد ‏کرد و گفت: کشور ما به رغم فراز و فرود دولت‌ها ‏با محوریت ولایت فقیه در برابر ‏مشکلات و تهدیدها استقامت کرده و در عرصه‌های مختلف به ویژه فناوری‌های هسته‌ای ‏دستاوردهای خوبی ‏بدست آورده است. ‏



لاریجانی، به بهانه‌گیری‌های غرب و آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت: ‏برای ما روشن است که مسأله آنان حقوقی ‏نیست، آنها درک درستی از شرایط ندارند و از ‏پیشرفت علمی ایران ناراحت هستند. ‏



رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از سخنانش به مسأله تغییرات در آمریکا گریزی زد و بیان ‏داشت: عوض شدن گویش‌ها و تاکتیک‌ها برای ‏ما اهمیتی ندارد، آمریکا اشتباهاتش را ‏برطرف کند و بی عدالتی نکند، نیازی به مذاکره نیست. ‏



وی با بیان اینکه ملت ایران باید با هوشیاری رفتارها و تاکتیک‌های آمریکا را رصد کند، ‏افزود: مشکلاتی که در منطقه بوسیله آمریکا بوجود ‏آمده است نیازمند تغییر در رفتار ‏آنهاست نه در گویش و صحبت. ‏



نماینده مردم قم گفت: ما در دهه چهارم انقلاب با چالش‌های متفاوتی از جنس چالش ستیز ‏نرم روبرو هستیم که باید با زیرکی و هوشیاری با ‏این چالش‌ها برخورد کنیم. ‏



به گزارش مهر، لاریجانی بیان داشت: آمریکا باید بپذیرد در منطقه تحولات و تغییراتی بوجود آمده است و ‏نمی‌توان دنیا را در عالم خیال و توهم اداره کرد. ‏



وی در بخش پایانی سخنانش ضمن تبریک سی‌امین سال پیروزی انقلاب به دستاوردهای ‏مختلف کشور در عرصه‌های مختلف اشاره کرد و ‏اظهار داشت: موج بیداری خواهی که ‏امروزه در سراسر جهان بوجود آمده است مرهون انقلاب اسلامی ایران است. ‏



لاریجانی در پایان خاطر نشان کرد: حزب‌الله و حماس نیز با تأسی از انقلاب، با روحیه ‏شهادت طلبی و مقاومت در نبردی نابرابر رژیم غاصب ‏اسرائیل را شکست دادند که این ‏موضوع نیز ریشه در انقلاب دارد.‏