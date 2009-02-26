دورنمای توسعه؛ شکاف عمیق بین گلستان و "گل استان"

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، به رغم تلاشهای فراوان صورت گرفته در بخشهای مختلف هنوز این استان کرانه خزر جزء استانهای توسعه نیافته کشور به شمار می آید که به اعتقاد مجمع نمایندگان گلستان، برای گلستان شدن این استان به تلاشهایی فراتر از حرکتهای موجود نیاز است.

به تاکید این عده از نمایندگان، اقتصاد استان جز با دعوت از سرمایه گذاران قوی به گردش در نخواهد آمد و باید در این زمینه نیازسنجی و برنامه ریزی جامعی صورت گیرد.

وجود صنایع نیمه کاره، بی بهره بودن درصد بالایی از روستاهای استان از آب آشامیدنی و راه های مناسب، مدارس تخریبی، فرسودگی شبکه های برق، کم توجهی به بخش کشاورزی، کمبود صنایع تبدیلی و کشاورزی و بیکاری از جمله مشکلاتی است که فاصله و شکاف بین گلستان تا گل استان شدن را شدت بخشیده است.

امکان استفاده از ظرفیتهای آب و خاک برای توسعه آبزی پروری، امکان توسعه فعالیتهای بازرگانی، فرهنگی، هنری و ورزشی با کشورهای آسیانه میانه، برخورداری از مراتع اراضی مستعد و حاصل خیز جنگلهای صنعتی، تجاری و زراعت چوب، برخورداری از مراکز عمده تحقیقاتی و تخصصی علوم کشاورزی و مرکز پرورش و تولید نژادهای اصیل اسب و توان صادرات آنها موقعیتی مناسب برای رونق و سرمایه گذاری را در این استان ایجاد کرده است.

نماینده مردم شهرستانهای بندرترکمن، بندرگز و کردکوی در مجلس گفت: استان گلستان از نظر مظلومیت و محرومیت در کشور تک است و این امر باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

محمدجواد نظری مهر در این زمینه به خبرنگار مهر افزود: اقتصاد این استان به گردش درنخواهد آمد مگر آنکه سرمایه گذاران قوی را برای سرمایه گذاری دعوت کنیم و بر این اساس پس از کش و قوسهای فراوان مسئله سرمایه گذاری شرکت ایرانی عمانی در منطقه به بار نشست.

وی اظهار داشت: 1.5 میلیارد مترمکعب از آبهای سطحی استان هدر می رود و هدررفتن و استفاده نشدن از این مقدار آب در حالی است که برخی مناطق استان با مشکل کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند و خشکسالی هر سال خسارات زیادی به منطقه وارد می کند.

وی یادآور شد: همواره کشاورزان منطقه در مراجعه به نمایندگان از خسارات خشکسالی، سرمازدگی و ... گلایه می کنند و باید برای رفع مشکلات چاره جویی شود.

وی خاطرنشان کرد: استان گلستان به رغم اینکه در تولید گندم در کشور جزء رده های اول است ولی در تامین برخی زیرساختها مشکل دارد و گندم استان در استانهای دیگر آرد می شود.

این نماینده مجلس بیان داشت: به رغم جدایی از مازندران و تبدیل به استان مستقل شدن، هنوز این استان مرز مشخصی ندارد و پیگیریهای این حوزه ضعیف است و خلیج گرگان که ساکنان منطقه آن را به این نام می شناسند به نام خلیج میانکاله نوشته می شود.

وی پیگیریهای مربوط را ضعیف دانست و با اشاره به سفر هیئت دولت به منطقه عنوان کرد: تاکنون اطلاع رسانی شفافی صورت نگرفت که چه چیزی از این سفر عاید استان شده است که البته این امر جای تاسف دارد.

نماینده مردم مینودشت و رامیان در مجلس گفت: برای توسعه استان گلستان باید جدا از مسائل حزبی بیاندیشیم و برای اینکه محرومیت از استان کم شود باید آنها را بیان کنیم که در زیر برگهای سبز درختان این استان چه محرومیتی پنهان است.



علی منصوری رضی در این زمینه گفت: مشکلات اجرایی همواره وجود داشته و باید تلاش کرد که وضعیت به سمت بهتر شدن پیش رود.

وی به دستاوردهای سفر دولت به استان اشاره و اضافه کرد: اگر مصوبات سفر اول و دوم دولت در استان نبود، اکنون برخی امکانات مانند بیمارستان، دو شهرک صنعتی و افزایش اعتبارات گردشگری را شاهد نبودیم.

نماینده مردم شهرستانهای گرگان و آق قلا، مهمترین مشکل استان را اشتغال دانست و خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل باید برخی زیرساختها تامین شود.

عبدالحسین ناصری در این زمینه افزود: برای رفع مشکلات منطقه و دستیابی به توسعه به همت و حمایت متولیان امر و رسانه ها نیاز است، زیرا رسانه به عنوان رکن مهم توسعه بوده و تعامل منطقی با آن و رفع مشکلات فعالان این عرصه را ضروری دانست.

وی از آغاز مرحله دوم مطالعات راه آهن گرگان - مشهد خبر داد و اظهار داشت: این طرح از گذرگاه ها و طرحهای مهم است که اجرایی شدن آن موجب ایجاد تحول در توسعه و رشد منطقه می شود.

وی اظهار داشت: در بودجه 88 برای این طرح اعتبار در نظرگرفته شد و امیدواریم با پیگیری متولیان امر این طرح هر چه زودتر عملیاتی شود.

به گفته ناصری، طرح پتروشیمی گرگان نیز با نظر مثبت بانک مرکزی مواجه شد و کارهای اجرایی آن در دست اقدام است و 465 میلیون یورو اعتبار ارزی برای خرید وسایل و تجهیزات آن درنظر گرفته شد.

این نماینده مجلس بیان داشت: لایحه منطقه ویژه اقتصادی استان نیز در صحن مجلس مطرح شد که با پشتیبانی و حمایت نمایندگان مورد تصویب قرار گرفت.

نماینده مردم شهرستان علی آباد کتول و دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان گفت: به رغم گذشت چهار سال از اجرایی شدن طرح مجتمع پتروشیمی گرگان، این طرح پیشرفت مناسبی ندارد.

اسدالله قره خانی افزود: این درحالی است که در این طرح عظیم صنعتی در استان 95 هزار نفر سرمایه گذاری کردند ولی متاسفانه پیشرفت مناسب و مطلوبی ندارد.

وی اظهار داشت: بر اساس مصوبه سفر دوم هیئت دولت به منطقه مقرر شد: برای اجرای این طرح تسهیلات ارائه شود که تاکنون به دلایل متعددی این اقدام صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: برای تسریع در اجرای این طرح باید موانع فراروی برداشته شود و صحیح نیست که با گذشت چهار سال این مصوبه رشد نداشته باشد.

قره خانی، اجرایی شدن طرح فاضلاب شهری را در استانهای شمالی ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و بیان داشت: این طرح باید در این استان تسریع یابد.

نماینده مردم شهرستان علی آباد کتول یادآور شد: طرح راه آهن گرگان - مشهد نیز هنوز موافقت ماده 32 را کسب نکرده و به رغم کلنگ زنی، این طرح اجرایی نشده است.

وی افزود: بر اساس اعلام مسئولان امر سهم استان گلستان در اقتصاد و رتبه اقتصادی این استان نسبت به کشور پائین تر است و باید موانع و مشکلات فراروی توسعه اقتصادی استان شناسایی و رفع شود.

وی به بخش گردشگری و سرمایه گذاری جزیره آشوراده اشاره کرد و افزود: سرمایه گذاری در این منطقه نیز با گذشت سالها به نتیجه مطلوبی نرسیده است و باید راهکارهای اجرایی اصولی در این زمینه اتخاذ شود.

به هر روی با توجه به وضعیت آب و هوایی استان و قابلیتهای موجود در گلستان این استان برای تبدیل شدن به گل استانها یا حتی برای رسیدن به وضعیت مطلوب و برابر با دیگر استانها نیازمند توجه بیشتر است و اگر شرایط به همین منوال پیش رود معلوم نیست در آینده ای نه چندان دور وضعیت این استان به کجا برسد در حالیکه شرایط و منابع برای رشد و برنامه ریزی جهت پیشرفت تا حدی فراهم است.