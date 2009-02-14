نوشاد عالمیان قهرمان مسابقات جهانی قطر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار نهایی مسابقات تنیس روی پروتور نوجوانان و جوانان قطر نوشاد عالمیان در دیدار با "مارچلو آگیره" به پیروزی 4 بر 3 دست یافت.

دراین بازی عالمیان 17 ساله که در آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) در رده بیستم جهان قرار گرفت، نفر اول پینگ‌پنگ بازان جوان پاراگوئه را که رنگینگ 28 ITTF را به نام خود ثبت کرده است، در گیم‌های اول (11 بر 6)، سوم (11 بر 5)، چهارم (11 بر 8) و هفتم (12 بر 4) شکست داد اما در گیم‌های دوم (7 بر 11)، پنجم (6 بر 11) و ششم (10 بر 12) نتیجه را واگذار کرد.

ملی پوش جوان تنیس روی میز کشورمان در حالی عنوان قهرمانی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی قطر را از آن خود کرد که پیش از دیدار فینال نمایندگانی از مصر، سنگاپور و 4 بازیکن کره ای را شکست داده بود و بدون حتی یک باخت به دور نهایی بازی‌ها صعود کرد.

نوشاد عالمیان در مرحله مقدماتی رقابت‌های قطر "عبدالرحمن محمد" از مصر ، "یوچو" از سنگاپور و "تای جانگ" از کره جنوبی را شکست داده و به مرحله حذفی راه یافته بود. وی پس از استراحت در دور نخست مرحله حذفی، "جان" از کره جنوبی را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

در این مرحله نیز بازیکن دیگری از کره جنوبی با نام "این چول" که رده 56 جهان را در اختیار دارد هم با نتیجه یک بر 4 مغلوب نوشاد عالمیان شد. "جی هوان کیم" چهارمین بازیکن کره‌ای بود که در پیکارهای جهانی قطر و درمرحله نیمه نهایی نتیجه را به نوشاد عالمیان واگذار کرد.

حضور عالمیان در فینال مسابقات پروتور جهانی قطر که با شکست "مارچلو آگیره" همراه بود، دومین حضور متوالی وی در فینال پیکارهای معتبر جهانی طی 10 روز گذشته محسوب می‌شود. این بازیکن پدیده تنیس روی میز ایران هفته گذشته با کسب 5 پیروزی و بدون باخت راهی دیدار نهایی رقابتهای پروتور جهانی بحرین شد. هر چند که در این دیدار مغلوب "عمر عصار" مصری شد و از دست یابی به عنوان نخست بازماند.

نیما عالمیان، شایان ملکی (جوانان) و پوریا عمرانی (نوجوانان) دیگر بازیکنان ایرانی حاضر در مسابقات پروتور جهانی قطر بودند که از کسب مدال بازماندند.

دیروز نیما عالمیان مقابل "مارسل آگویرا" نفر اول پاراگوئه وصاحب رنکینگ 28 جهان به میدان رفت و با نتیجه 3 بر 4 متوقف شد تا نتواند به مرحله یک چهارم نهایی راه یابد. شایان ملکی که از سوی فدراسیون جهانی تینس روی میز به عنوان دومین پدیده تنیس روی میز ایران معرفی شده است نیز در مرحله یک چهارم نهایی از ادامه بازی‌ها بازماند.

در رده سنی نوجوانان هم دیروز پوریا عمرانی در مرحله یک چهارم نهایی با قبول شکست مقابل حریف از کره جنوبی از صعود بازماند.

همچنین در رقابت‌های تیمی تورنمنت جهانی قطر تیم های نوجوانان و جوانان ایران به مدال برنز مشترک دست یافتند.