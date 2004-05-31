رئيس موقت مجلس شوراي اسلامي به كروبي تبريك گفت

به گزارش خبرگزاري مهر متن اين پيام بدين شرح است:

برادر گرامي جناب حجت‌الاسلام‌ والمسلمين آقاي كروبي

با سلام

انتصاب حضرتعالي را به ‌عنوان مشاور مقام معظم رهبري و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام صميمانه تبريك مي‌ گويم.

ضمن تشكر مجدد از زحمات جنابعالي در مسؤوليت رياست مجلس ششم، اطمينان دارم در مسؤوليت ‌هاي جديد نيز كشور و نظام جمهوري اسلامي را از خدمات خود بهره‌ مند و مجلس هفتم را در راه انجام وظايف قانوني خود ياري خواهيد نمود.

