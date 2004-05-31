به گزارش خبرگزاري مهر متن اين پيام بدين شرح است:
برادر گرامي جناب حجتالاسلام والمسلمين آقاي كروبي
با سلام
انتصاب حضرتعالي را به عنوان مشاور مقام معظم رهبري و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام صميمانه تبريك مي گويم.
ضمن تشكر مجدد از زحمات جنابعالي در مسؤوليت رياست مجلس ششم، اطمينان دارم در مسؤوليت هاي جديد نيز كشور و نظام جمهوري اسلامي را از خدمات خود بهره مند و مجلس هفتم را در راه انجام وظايف قانوني خود ياري خواهيد نمود.
درپي انتصاب به عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام
رئيس موقت مجلس شوراي اسلامي به كروبي تبريك گفت
در پي انتصاب حجتالاسلام والمسلمين كروبي از سوي حضرت آيتالله خامنه اي به عنوان مشاور رهبري و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ، دكتر حدادعادل، رييس موقت مجلس شوراي اسلامي خطاب به وي پيام تبريكي صادر كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر متن اين پيام بدين شرح است:
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