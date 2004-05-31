برمر ، الياور و پاچه چي را از صحنه رقابت رياست جمهوري كنار زد

به گزارش خبرگزاري مهر، در حالي كه خبرگزاري فرانسه به نقل از يك مقام ارشد اداره آمريكايي عراق از اقدام اين اداره براي كنار زدن دو گزينه نهايي براي تصدي رياست جمهوري عراق يعني غازي عجيل الياور و عدنان پاچه چي از صحنه رقابت خبر داد، برخي منابع نيز از اعلام سه گزينه از سوي آمريكا براي تصدي پست رياست جمهوري عراق خبر دادند.



پس از اينكه نشست ويژه و مشترك شوراي حكومت انتقالي عراق، پل برمر حاكم آمريكايي عراق و اخضر ابراهيمي نماينده سازمان ملل متحد در عراق امروز براي دومين بار به تاخير افتاد برمر از گزينه هاي ديگري سخن به ميان آورد.

از سرتيپ ستاد ابراهيم انصاري و سرلشكر ستاد نزار الخزرجي روساي سابق ستاد مشترك ارتش و سعد عاصم الجنابي رئيس حزب جمعيت جمهوري به عنوان گزينه هاي ارائه شده از سوي برمر براي رياست جمهوري عراق سخن گفته مي شود.



تحليلگران معتقدند كه اين اقدام در اجراي توصيه هاي عبدالله دوم پادشاه اردن است كه هفته گذشته اعلام كرده بود: عراق در شرايط فعلي نيازمند افسر ارشدي است كه بتواند زمام امور را در دست گرفته و نا امني اين كشور را كه در تاريخ اين كشور بي سابقه بوده است، برطرف سازد.

سرلشكر ستاد ابراهيم فيصل الانصاري 80 ساله در ميان سالهاي 1966 تا 1968 ميلادي در زمان رياست جمهوري عبدالرحمن عارف و مسئوليت عدنان پاچه چي به عنوان وزير امور خارجه ( سالهاي 1965 تا 1967) رياست ستاد مشترك ارتش عراق را برعهده داشت. در سال 1969 ميلادي و پس از گذشت يكسال از به قدرت رسيدن بعثي ها بازداشت و تا سال 1971 در زندان ماند.

سرلشكر ستاد نزار الخزرجي 64 ساله نيز در زمان جنگ تحميلي عراق عليه ايران به عنوان يكي از فرماندهان برجسته مطرح شد و در پايان اين جنگ و پيش از تجاوز به كويت در سال 1990 به سمت رياست ستاد مشترك ارتش عراق دست يافت اما پس از تجاوز نظامي عراق به كويت و نارضايتي وي از اين اقدام از سوي صدام رئيس جمهور وقت عزل و خانه نشين شد.

در همين حال غازي عجيل الياوري در گفتگو با شبكه خبري العربيه كنار رفتن وي را از صحنه رقابت براي تصدي رياست جمهوري عراق رد كرد.

سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق نيز در گفتگو با شبكه خبري الجزيره گفت كه روند انتخاب رئيس جمهور جديدي براي عراق به بن بست نرسيده و ارتباطات همچنان ادامه دارد.

وي همچنين تاكيد كرد كه همچنان و تنها دو گزينه ( الياور و پاچه چي) براي رياست جمهوري عراق باقي مانده است و اميدوار است تا در ساعات آينده توافق نظري بريكي از اين دو گزينه صورت گيرد.

جلال طالباني رئيس اتحاديه ميهني كردستان عراق نيز در گفتگو با شبكه خبري العربيه، از تصميم شوراي حكومت انتقالي براي انتخاب غازي عجيل الياور خبرداد اما گفت كه به دليل مخالفتهاي آمريكا و سازمان ملل متحد هنوز اين تصميم شورا به شكل رسمي اعلام نشده است.