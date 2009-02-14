دانشگاه علوم پزشکی ایران دانش پذیر دوره لاپاراسکوپی می پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آموزش جراحی های درون بین این دانشگاه که در بیمارستان حضرت رسول (ص) قرار دارد این دوره ها را برای اولین بار در سطح کشور تحت لیسانس جامعه جهانی جراحان لاپاروسکوپیست با تجهیزات پزشکی و امکانات کمک آموزشی برگزار می کند.

جراحی به روش لاپاروسکوپی و یا آندوسکوپی به عنوان پایه بسیاری از جراحی های درون بین معرفی می شود و در آینده بسیاری از جراحی ها بدون نیاز به طی مسافت طولانی توسط جراح در هر نقطه از دنیا و به همراه رباتها قابل انجام است.

مرکز آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکنون بیش از 200 متخصص کشور را آموزش داده است.

این مرکز همچنین برای اولین بار در سطح منطقه برگزاری دوره های مراقبت پیشرفته از بیمار ترومایی را آغاز کرده است و در این زمینه گواهینامه معتبر با امتیاز بازآموزی ارائه می شود.