پیروزی راستگراها سیاستهای اسرائیل را مبهم تر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عمرو موسی در گفتگو با روزنامه عکاظ چاپ عربستان سعودی امکان وقوع هر تغییری در سیاست اسرائیل در سایه پیروزی راستگرایان در انتخابات این رژیم را بعید دانست.

وی اظهار داشت: اسرائیل در مرحله نه چندان روشنی قرار دارد.

موسی از دو حزب راستگرا و چپگرای رژیم صهیونیستی خواست تا سیاست هایشان را در خاورمیانه به ویژه روابط خویش با جهان عرب را تغییر دهند.

دبیرکل اتحادیه عرب همچنین از کابینه جدید اسرائیل خواست تا گام های مثبتی را در قبال برقراری صلح پایدار و عادلانه اتخاذ، توسعه شهرکها را متوقف و محاصره غزه را رفع کنند.

عمروموسی نسبت به ادامه سیاست قبلی از سوی کابینه جدید هشدار داد و گفت: دنبال کردن سیاست کابینه های قبلی تحول مثبتی را در سیاست های اسرائیل به دنبال نخواهد داشت.

لازم به ذکر است که انتخابات سراسری رژیم صهیونیستی روز سه شنبه 22 بهمن برگزار شد. حزب کادیما در این انتخابات توانست 28 کرسی از مجموع 120 کرسی کنیست (پارلمان رژیم اسرائیل) را از آن خود کند. احزاب لیکود و اسرائیل بیتنیو از احزاب راستگرایان افراطی پس از کادیما بیشترین کرسی ها را به دست آوردند.

