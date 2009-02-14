28 میلیارد تومان سرمایه اولیه نخستین بیمه تعاونی کشور

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر در خصوص میزان سرمایه اولین شرکت تعاونی بیمه کشور که در حال حاضر اساسنامه تشکیل آن برای تایید و اعلام نظر به بیمه مرکزی ارسال شده است، گفت: بر اساس مقررات بیمه مرکزی ایران سرمایه اولیه این شرکت 28 میلیارد تومان است.

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون از تعهد شدن 85 درصد از سرمایه اولیه اولین شرکت بیمه تعاونی خبر داد و اظهار داشت: 85 درصد از سرمایه اولیه این شرکت توسط موسسین که از اتحادیه ها و تعاونی های بزرگ هستند تعهد شده است.

غریب رضا درباره چگونگی تامین 15 درصد دیگر از سرمایه شرکت تعاونی بیمه تصریح کرد: بقیه مبلغ تاسیس شرکت باید از طریق پذیره نویسی در بورس تامین شود.

وی در ادامه به پررنگ تر شدن حضور بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای بانکی و بیمه ای پس از ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل 44 خبر داد و افزود: اولین شرکت تعاونی بیمه در قالب شرکت تعاونی سهامی عام فعالیت خود را آغاز خواهد کرد که در چارچوب فعالیتهای بیمه ای به ارائه خدمات خواهد پرداخت.

معاون وزیر تعاون خدمات دهی بیمه ای به شرکتهای تعاونی و اعضای تعاونی ها را از اصلی ترین وظایف شرکتهای بیمه تعاونی اعلام کرد و بیان داشت: موسسین و اعضای شرکت تعاونی بیمه اولین مشتریان آن خواهند بود.

غریب رضا از امکان استفاده عمومی از خدمات بیمه تعاونی خبرداد و تاکید کرد: برای مراجعه و استفاده از خدمات بیمه تعاونی محدودیتی وجود ندارد و افراد حقیقی و حقوقی می توانند از خدمات آن برخوردار شوند.