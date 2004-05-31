گزارش تصويري "مهر" از همايش ازدواج ، جوان ، اديان

همايش يك روزه ازدواج ، جوان ، اديان امروز در آمفي تئاتر دانشگاه الزهرا(س) با حضور انديشمندان و نمايندگان اديان اسلام ، زرتشت ، مسيحيت و يهود برگزار شد .