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۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۲۰:۳۸

گزارش تصويري "مهر" از همايش ازدواج ، جوان ، اديان

همايش يك روزه ازدواج ، جوان ، اديان امروز در آمفي تئاتر دانشگاه الزهرا(س) با حضور انديشمندان و نمايندگان اديان اسلام ، زرتشت ، مسيحيت و يهود برگزار شد .

كشيش مسروپ نماينده دين مسيحيت

دكتر موبد كوروش نيكنام نماينده دين زرتشتي

دكتر حمامي لاله زار نماينده دين يهود

دكتر عبدالرحيم گواهي نماينده دين اسلام

 زهرا اشراقي  -  فاطمه راكعي

اجراي موسيقي سنتي توسط گروه موسيقي زرتشتيان

عكس : آذين زنجاني

کد مطلب 83377

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