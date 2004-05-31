گزارش تصويري "مهر" از همايش ازدواج ، جوان ، اديان

كشيش مسروپ نماينده دين مسيحيت
دكتر موبد كوروش نيكنام نماينده دين زرتشتي
دكتر حمامي لاله زار نماينده دين يهود
دكتر عبدالرحيم گواهي نماينده دين اسلام
زهرا اشراقي - فاطمه راكعي
اجراي موسيقي سنتي توسط گروه موسيقي زرتشتيان
عكس : آذين زنجاني
همايش يك روزه ازدواج ، جوان ، اديان امروز در آمفي تئاتر دانشگاه الزهرا(س) با حضور انديشمندان و نمايندگان اديان اسلام ، زرتشت ، مسيحيت و يهود برگزار شد .
كشيش مسروپ نماينده دين مسيحيت
دكتر موبد كوروش نيكنام نماينده دين زرتشتي
دكتر حمامي لاله زار نماينده دين يهود
دكتر عبدالرحيم گواهي نماينده دين اسلام
زهرا اشراقي - فاطمه راكعي
اجراي موسيقي سنتي توسط گروه موسيقي زرتشتيان
عكس : آذين زنجاني
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