غربي ها به فكر مبارزه با مواد مخدر نيستند ؛ نمي توانيم منتظر آنان بمانيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، حجت الاسلام و المسلمين موسوي لاري وزير كشور عصر امروز در ديدار با سرلشگر احمد عبداللطيف الرجيب قائم مقام وزير كشور كويت با تأكيد بر استمرار ديدارهاي متقابل و تبادل نظر پيرامون مسائل امنيتي مورد علاقه طرفين تأكيد كرد : كليه مسائل موجود در حوزه امنيتي در كشور قطعاً با همكاري طرفين قابل حل است زيرا معلوم نيست كه ديگران به اندازه خود ما نسبت به اين مسائل اهتمام داشته باشند.



موسوي لاري با اشاره به موضوع مواد مخدر و توليد حدود 5 هزار تن ترياك طي سال گذشته در كشور افغانستان، گفت: اين توليد با حجم وسيع و گسترده در افغانستان قطعاً براي صادرات به كشورهاي ديگر بوده است.



وي توليد ترياك در افغانستان و توزيع آن به ديگر كشورها را با حضور نيروهاي خارجي اعم از امريكايي ها ، آلماني ها و انگليسي ها مغاير با شعارهاي مطرح شده از سوي آنان دانست.



وزير كشور ايران با بيان اينكه سال گذشته يا سال پيش از آن 3600 تن ترياك در افغانستان توليد شده بود، افزود: با اينكه غربي ها مدعي مبارزه با قاچاق هستند، در حال حاضر اين رقم به 5000 تن رسيده است ، با اين حساب معلوم مي شود كه آنها به فكر مبارزه با مواد مخدر نيستند و ما نمي توانيم كه منتظر آنها بمانيم. همينطور كه آنها در زمينه مبارزه با تروريسم هم وضعيت مشابهي دارند و در ظاهر مخالف با تروريسم هستند، اما در واقع با تروريسمي كه منافع آنها را تهديد كند، مخالف و در مقابل اگر در جهت منافع شان باشد، از آن حمايت مي كنند.



وي ادامه داد: براي نمونه غربي ها در برخورد با دو جريان تروريستي القاعده و منافقين، با منافقين مماشات و همراهي مي كنند و حتي از وجودشان در جهت جاسوسي و استفاده از اطلاعات راست و دروغي كه دارند بهره گيري مي كنند ولي با القاعده كه ساخته و پرداخته دست خودشان است، مخالفت مي كنند.



وي تأكيد كرد: به اعتقاد ما هر دو تروريسم هستند و بايد با آنها مبارزه كرد.



حجت الاسلام والمسلمين موسوي لاري با اشاره به وخامت اوضاع در كشور عراق گفت: شرايط در عراق بسيار بد و نمونه اي از كيفيت حضور غربي ها در يك كشور اسلامي است. اصل اشغالگري از نظر ما محكوم است و بهانه رژيم صدام كه براي همه كشورهاي منطقه مشكل بود، ديگر از بين رفته و به صورت طبيعي بايد كارها به خود مردم واگذار شود.



وي در همين زمينه اضافه كرد: جانشينان اشغالگر صدام پا را از محدوده اي كه صدام بود هم درازتر كرده و حتي به اماكن مقدس اسلامي هم تجاوز كردند. بنابراين ما در منطقه اي هستيم كه جز تكيه برخودمان هيچ راه ديگري نداريم و به همين دليل هم اميدواريم كه در اين ديدار و ديدارهاي مشابه پيرامون نيازهاي امنيتي در قالب همكاري دوجانبه تبادل نظر صورت بگيرد.



وزير كشور در پايان بر توجه نسبت به مسائل مربوط به تردد در مرزها ، قاچاق مواد مخدر و كالا و تنظيم همكاري هاي مرزي دو كشور در اين ديدارها تأكيد كرد.



موسوي لاري همچنين با يادآوري اين كه از وزير كشور كويت براي ديدار رسمي از جمهوري اسلامي ايران دعوت به عمل آورده، از پيام وي تشكر و قدرداني كرد.



گفتني است در اين ديدار ، قائم مقام وزير كشور كويت نيز با تشكر از استقبال گرم مسؤولان وزارت كشور و ديگر مسؤولان ايراني در طي اقامت خود در ايران، از نتيجه مذاكرات و مباحث مطرح شده در سومين اجلاس امنيتي مشترك بين دو كشور ايران و كويت ابراز خرسندي و رضايت كرد و گفت: اكنون كه سومين اجلاس كميته مشترك را برگزار كرده ايم، احساس مي كنيم كه ما توانستيم تا حدود بسيار زيادي درجهت بهبود و تكامل امنيت ميان دو كشور قدم برداريم.

وي افزود: ما معتقديم حداكثر استفاده را از جمهوري اسلامي ايران بخصوص در زمينه مبارزه با تروريسم و مواد مخدر داشته باشيم؛ چرا كه جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با اين دو پديده تجربه هاي بسيار خوبي دارد.



قائم مقام وزير كشور كويت در اين ديدار در گذشت تعدادي از هموطنانمان در اثر حادثه زلزله روز جمعه گذشته و قربانيان حادثه سقوط بالگرد هوانيروز را به وزير كشور تسليت گفت.



وي با تأكيد بر تبادل نظر و همكاري هاي امنيتي براي تأمين امنيت كشورهاي طرفين گفت: در ديدار با مسؤولان ايراني درخواست كرديم كه چارچوب هاي عملي براي كار و همكاري مشترك داشته باشيم.



وي همچنين با اشاره به بازديد از مركز پليس 110 نيروي انتظامي، اين مركز را بسيار پيشرفته و فعال خواند و گفت: پليس جمهوري اسلامي ايران فقط با مسائل امنيتي برخورد نمي كند بلكه مسائل انساني را با مسائل امنيتي درهم آميخته است.