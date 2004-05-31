پروژه متوقف كردن نهضت امام خميني(ره) شكست خورده است

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا در اين مراسم كه در مدرسه امام خميني (ره) قم و با حضور جمع زيادي از خواهران حوزه علميه قم برگزار شده بود حسن رحيم پور ازغدي عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: چهره اي كه از انقلاب و امام بيش از دو دهه مورد تبليغ قرار مي گيرد چهره حقيقي او نيست. ورود امام به عرصه جهاد و سياست از نقطه عظمت عرفان او بود. امام از موضع عرفان و اخلاق و بندگي وارد سياست شد، ولي چهره اي كه از امام و انقلاب او درخارج از كشور به عنوان بنيادگرايي ديني مطرح مي كنند چهره يك گروه متعصب، خشن، تروريسم، ضد تمدن و آزادي است.

وي هدف از اين اقدام دشمنان را جلوگيري از گسترش تفكرات حضرت امام (ره) دانست و تصريح كرد: هدف آنها اين است كه جلوي اين موج عظيم انقلام امام را در سطح جهان اسلام و بلكه كل جهان بشري بگيرند و نتوانستند و نخواهند توانست. براي اينكه بشريت مي فهمد كه خشونت و تعصب واقعي در كدام طرف اين جبهه است.

وي با اشاره به گسترش انقلاب اسلامي در تمام جهان به ويژه كشور آمريكا گفت: حضور نيروهاي آمريكايي در منطقه خاورميانه و زير پاگذاردن تمام حيثيت و آبروي خود و اعلام سركوب نهضتهاي اسلامي و اشغال كشورها در منطقه خاورميانه به عنوان هدف عمل حضور خود، همه نشانگر آن است كه پروژه متوقف كردن نهضت امام (ره) شكست خورده است و اين صدايي كه قرار بود 25 سال پيش خفه شود به همه جا رسيده است.

حسن رحيم پور ازغدي توطئه دشمن براي جلوگيري از نفوذ تفكرات حضرت امام (ره) در كشورهاي اسلامي و به وجود آمدن انقلاب با حربه ترويج اصلاحات محدود سياسي را يادآور شد و افزود: غرب به رژيمهاي وابسته خودشان كه در برابر جشن انقلابي - ديني و حركتي امام كاملا متزلزل شده اند و از پا در مي ايند، توصيه مي كند كه اصلاحات اقتصادي و كنترل شده سياسي را درست كنيد تا بمانيد.

وي اضافه كرد: شعارهايي كه بيست سال پيش در ايران سرداده مي شد امروز در دهها كشور فرياد زده مي شود. روزي پرچم آمريكا تنها در ايران به آتش كشيده مي شد ولي هم اكنون در بيش از هشتاد كشور جهان و حتي در كشورخود آمريكا اين پرچم به آتش كشيده مي شود واين واقعه نمايانگر گسترش اين آتش فشان است عليرغم تمام جوسازيهاست.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي مسئله صدور انقلاب اسلامي را يكي از محكمات تفكرات حضرت امام (ره) برشمرد و خاطر نشان ساخت: اين مسئله متاسفانه در رسانه هاي گروهي دنيا و حتي در برخي محافل داخل كشور به عنوان يك نقطه منفي در كارنامه افكار امام مطرح شده است ولي امام بارها فرمودند هدف ما از صدور انقلاب لشگركشي، بمب گذاري، كشتن آدمهاي بي گناه مانند آن نيست و بلكه رساندن پيام انقلاب و دعوت ملتها براي قيام عليه استبداد و استعمار است و امام در جاي ديگر گفتند: انقلاب صادرشده و دست ما هم نيست و انقلابهاي بزرگ خودشان صادر مي شوند.

وي انقلاب اسلامي راموجب بيداري و آزاد شدن انرژي مسلمانان در جهان ارزيابي و خاطر نشان كرد: انقلاب اسلامي اعلام مي كند دوران تحقير ما تمام شد و اين شكنجه هاي جديد هم تاثيري نخواهد داشت و از اين به بعد بايد به ما مسلمانان وحقوق ما احترام بگذاريد و ديگر به كسي سواري نمي دهيم وايدئولوژِ مقاومت هم نه ناسيوناليسم نه سوسياليسم و نه هيچ ايسم ديگر غربي و شرقي نيست! ايدئولوژِ مقاومت براي اولين بار خود دين است.