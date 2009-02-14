تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و ششم بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با هجدهم صفر سال 1430 هجری قمری و برابر است با چهاردهم فوریه سال 2009 میلادی.
- هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* پتروشیمی تبریز - کوثر لرستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز(گروه یک)
* داماش لرستان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی دورود(گروه دو)
* آلومینیوم هرمزگان - مس رفسنجان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس(گروه دو)
- هفته بیست و چهارم رقابت های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری 2 دیدار زیر آغاز می شود:
* لاتزیو - تورینو
* ناپولی - بولونیا
- هفته بیست و سوم رقابت های فوتبال لالیگا امشب با برگزاری 3 دیدار زیر آغاز می شود:
* رئال بتیس - بارسلونا
* دپورتیوو - اوساسونا
* والنسیا - مالاگا
- هفته بیستم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* هرتابرلین - بایرن مونیخ
* کلن - کالسروهه
* اینتراخت - وولفسبورگ
* هانوفر - اشتوتگارت
* وردربرمن - مونشن گلادباخ
* بوخوم - شالکه
- روز سوم از یازدهمین دوره رقابتهای هندبال جام باشگاههای آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* الفهاهل کویت - النور عربستان (گروه D)
* الصدقا لبنان - فولادمبارکه ایران (گروه B)
* السد لبنان - الکرخ عراق (گروه C)
* القادسیه کویت - الجیش عراق (گروه A)
- مرحله ششم تور بین المللی لانکاوی امروز به مسافت 4/148 کیلومتر در مسیر دو شهر بتانگ کالی به شاه آلام با حضور رکابزنان ایران برگزار می شود.
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