تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و ششم بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با هجدهم صفر سال 1430 هجری قمری و برابر است با چهاردهم فوریه سال 2009 میلادی.

- هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* پتروشیمی تبریز - کوثر لرستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز(گروه یک)

* داماش لرستان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی دورود(گروه دو)

* آلومینیوم هرمزگان - مس رفسنجان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس(گروه دو)

- هفته بیست و چهارم رقابت های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری 2 دیدار زیر آغاز می شود:

* لاتزیو - تورینو

* ناپولی - بولونیا

- هفته بیست و سوم رقابت های فوتبال لالیگا امشب با برگزاری 3 دیدار زیر آغاز می شود:

* رئال بتیس - بارسلونا

* دپورتیوو - اوساسونا

* والنسیا - مالاگا

- هفته بیستم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* هرتابرلین - بایرن مونیخ

* کلن - کالسروهه

* اینتراخت - وولفسبورگ

* هانوفر - اشتوتگارت

* وردربرمن - مونشن گلادباخ

* بوخوم - شالکه

- روز سوم از یازدهمین دوره رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* الفهاهل کویت - النور عربستان (گروه D)

* الصدقا لبنان - فولادمبارکه ایران (گروه B)

* السد لبنان - الکرخ عراق (گروه C)

* القادسیه کویت - الجیش عراق (گروه A)

- مرحله ششم تور بین المللی لانکاوی امروز به مسافت 4/148 کیلومتر در مسیر دو شهر بتانگ کالی به شاه آلام با حضور رکابزنان ایران برگزار می شود.