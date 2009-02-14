سهم بخش فرهنگی در بودجه گلستان فقط چهار درصد است

حجت الاسلام سیدعلی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این درحالی است که در سه سال گذشته سهم فرهنگ در بودجه استان دو برابر شده است.

وی اظهار داشت: از مجموع بودجه کشور دو هزار و 210 میلیارد ریال سهم استان گلستان برای سال 88 بوده و اعتبارات تملک و دارایی استان دو دهم درصد رشد یافته است.

وی خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات فراروی استان به تعامل بیشتر مسئولان، مردم و رسانه نیاز است و متاسفانه برخی مطبوعات نسبت به عملکرد دولت کم لطفی می کنند.

به گفته طاهری، مطبوعات باید با نظارت و نقد منصفانه کار کنند و سلیقه ای عمل نکنند بلکه در فرایند اطلاع رسانی شفاف و صادقانه عمل کنند.

نماینده مردم شهرستانهای گرگان و آق قلا در مجلس به وظیفه مسئولان در حیطه امور فرهنگی اشاره و عنوان کرد: همه ما در نظام اسلامی که دارای رویکرد فرهنگی است، خدمت می کنیم، بنابراین هر کاری باید بر اساس رویکرد فرهنگی در کشور انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: مسائل فرهنگی مسائل جزئی نبوده و یک نماد محسوب می شود که باید بیشتر به آن توجه شود.